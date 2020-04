Dos hispanas en Texas fueron arrestadas en una operación encubierta por violar el confinamiento

Las mujeres ofrecían servicios de belleza en su hogar

Según las autoridades, las hispanas captaron a sus clientes a través de las redes sociales

Dos mujeres en Texas fueron arrestadas por en una operación encubierta después de ofrecer servicios de belleza en el hogar y violar las medidas de confinamiento impuestas por las autoridades, reseñó The Daily Mail.

El Departamento de Policía señaló que Ana Isabel Castro-García, de 31 años de edad, y Brenda Stephanie Mata, de 20 años, han estado realizando tratamientos de belleza a pesar de las estrictas órdenes de quedarse en casa y mantener el distanciamiento social.

La policía local dijo que inició investigaciones después de recibir denuncias anónimas a través de la aplicación del Departamento de Policía de Laredo.

Alegan que las mujeres captaron a los clientes a través de las redes sociales.

Castro-García fue arrestada en un bloque de apartamentos en la calle Harding luego de que ella se reuniera con un oficial de policía encubierto que se hacía pasar por un cliente que necesitaba un servicio de manicura.

La policía dijo que la hispana Castro-García “admitió haber dirigido un salón de manicura dentro de su residencia y promocionar el negocio en las redes sociales, en contra del decreto de la alcaldía que se encuentra vigente actualmente”.

Por otra parte, Mata fue arrestada en una cuadra en la calle Huebner luego de que supuestamente acordara proporcionar un servicio de instalación de pestañas permanentes dentro de su casa para una oficial encubierta.

“Ambas infractores solicitaron de forma independiente clientes a través de las redes sociales. En ambos casos, un oficial encubierto que trabajaba en hacer cumplir las reglas del confinamiento por el COVID-19 se puso en contacto con cada una de las infractoras para concertar una cita para un servicio cosmético y de belleza, actividades que están prohibidas actualmente por la ordenanza de emergencia”, dijo la policía en un comunicado.

Ambas hispanas fueron llevadas a la Cárcel del Condado de Webb y cada una ha sido acusada de violación de un plan de manejo de emergencias, un delito menor de Clase B que conlleva un castigo de hasta 180 días en la cárcel, una multa de 2,000 dólares o ambas amonestaciones, informó The Laredo Times.

“Recordamos a la comunidad que existe un plan de manejo de emergencias para controlar la propagación del nuevo virus COVID-19. Los oficiales de policía de Laredo continúan abordando cualquier tipo de violación de la orden de confinamiento”, dijo el departamento.

Texas cops use undercover sting operation to arrest women offering salon services at their homes https://t.co/kUN8Ymwaga — TheBlaze (@theblaze) April 26, 2020

Hasta el momento ha habido al menos 648 muertes, y más de 24,000 casos de coronavirus confirmados en Texas, según el departamento de Salud del estado. Es probable que la cantidad de infecciones sea mucho más alta porque muchas personas no han sido evaluadas y los estudios sugieren que las personas pueden infectarse y no sentirse enfermas. El departamento reportó más de 1,500 personas hospitalizadas con el virus, según The Associated Press.

Para la mayoría de las personas, el coronavirus causa síntomas leves o moderados, como fiebre y tos que desaparecen en dos o tres semanas.

