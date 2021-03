El sueño de Paloma Alcántara no solo fue ser escritora, ella soñaba con escribir un libro, poder imprimirlo y disfrutarlo físicamente al tiempo de que otras personas se interesen por el mismo y también lo puedan leer. Durante la conversación con María Alejandra Bastidas, Bastidas expresó que ha leído el libro y que el mismo está compuesto de poemas muy hermosos.

La nueva invitada del show “ Emprendedores Together ” que conduce María Alejandra Bastidas a través de su cuenta de Instagram @itsmariaalejandrabastidas es Paloma Alcántara, una hispana que soñaba con ser escritora y hoy es una realidad, gracias a la publicación de su primer libro de poemas en español “Déjame contarte lo que dice el corazón”.

El sueño de ser escritora

“Yo soñé con ser escritora desde que era niña, toda la vida escribía. Siempre, siempre escribí. No estudié desde un principio literatura ni escritura, en realidad me fui por las finanzas que es en lo que me desarrollé durante los primero años. Pero mi sueño de niña siempre estuvo ahí”, expresó Alcántara durante la conversación en el show “Emprendedores Together”.

Asimismo, dijo que siempre quería ser escritora pero que a veces se tiene el sueño pero no sabes cómo materializarlo. “Creo que por muchos años fue lo que más me limitó porque yo en realidad material tenía, escribo desde que tengo diez o doce años”, agregó Alcántara.