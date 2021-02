Una hispana sedujo a un hombre a través de una aplicación de citas

La mujer fue a la casa del hombre y le prometió una noche inolvidable

Posteriormente la mujer drogó a la víctima y desvalijó su casa

Un hombre conoció a una mujer a través de una aplicación de citas sin pensar que terminaría drogado y con su casa desvalijada.

Walter, un hombre de 50 años conoció a una mujer a través de Tinder, una popular ‘app’ para tener citas y conocer gente. Luego de intercambiar varios mensajes, quedaron para conocerse el pasado martes en un bar del barrio Chacarita en Buenos Aires, Argentina, informó canal Crónica TV.

Tras un rato de coqueteo, la mujer le dijo al hombre que pasarían una noche inolvidable y se fueron al departamento de Walter ubicado en la calle Charlone, informó Pulzo.

En un video de las cámaras de seguridad del edificio de Walter, se ve cuando el hombre ingresa con la mujer y toman el ascensor para subir a la vivienda de la víctima.

De acuerdo con el relato de Walter al medio reseñado, luego de tomar varios tragos comenzó a sentirse extraño y con mucho sueño.

Según el medio, la mujer colocó un sedante en la bebida de Walter y lo drogó.

“Al tercer trago que tomé ya me sentí cansado y después no recuerdo más nada”, dijo Walter. La víctima reveló que la mujer le había robado algunos objetos de valor y de 20,000 dólares en efectivo.

“Esto fue hace dos días y todavía sufro falta de memoria. Cuando me hizo efecto (el sedante), me desplomé y creo que me golpeé contra una mesa”, dijo la víctima el hombre a Crónica TV. Walter confesó que cuando se despertó estaba atado de pies y de manos y que no había rastros de la mujer.

La víctima indicó que había realizado una denuncia formal ante las autoridades, sin embargo, no se sabe el nombre real de la mujer ya que en Tinder se identificaba solo como “Marita”.

Para ver el video pulse AQUÍ.