“Fue muy duro. Pase mucho, mucho dolor porque yo no tenía que estar aquí y las enfermeras todo lucharon pro mi y Dios es grande porque me dio una segunda oportunidad. Y soy feliz”, dijo Daisy Marcillo, al llegar a su hogar.

“Todos la llaman la paciente de milagros. Ellos (los médicos) dicen que ellos no esperaban que ella regresara a la casa más o menos sin ventilador, porque hay después que se comenzó a mejorar lo que va a llegar a la casa, pero va a estar en un ventilador por el resto de su vida”, dijo Liliana Marcillo.

Sin embargo, no transcurrió mucho y seis días más tarde, Daysi tuvo que ser conectada a un ventilador, pero las esperanzas de vida no solo eran inciertas para ella, sino para su bebé, ya que tenía casi ocho meses embarazo.

“ELLA SE ESTABA YA MUERIENDO”

llegada de Daysi a casa

“Le dieron medicina para dormirla y paralíticos y el bebé comenzó a tener estrés”, dijo su cuñada y continuo, “al bebé le tuvieron que hacer una cesárea de emergencia. El bebé nació de 29 semanas. Sólo tuvieron que poner al NICU y estaba ahí, en Northside Hospital”, dijo Liliana Marcillo.

Gloria Marcillo, la madre de Daysi también habló sobre su estado de salud: "Cuando a ella le hicieron la cesárea, ella se estaba ya muriendo. Ya el doctor decidió hacerle la cesárea porque ella ya no, los pulmones de ella ya no respondieron. Y la decisión fue hacerle la cesárea, porque para ayudarle a ella, para que no se muera ella".