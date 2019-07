Página

Hispana se salva de redada de ICE en Nueva Jersey

En plena madrugada agentes de ICE tocaron a su puerta

Ella recordó lo que había leído en Instagram y tomó una sabia decisión

En medio del temor que han causado las redadas de ICE ordenadas por el presidente Donald Trump, una joven hispana de Nueva Jersey se salvó del arresto de la Migra gracias a una simple acción.

Y es que entre todo el revuelo que han causado las redadas, muchas organizaciones y activistas pro inmigrantes han difundido los derechos que tiene cada indocumentado y eso fue lo que hizo la diferencia de la joven hispana.

De acuerdo con el diario The New York Times, los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) tocaron la puerta del hogar de la joven hispana, quien por obvias razones no dio a conocer su nombre.

Los hechos se registraron en un vecindario de Passaic, en Nueva Jersey, alrededor de la 1:00 de la madrugada del domingo, justo en el prometido arranque de las redadas masivas de Trump.

La joven adolescente dice que cuando escuchó que tocaban a su puerta, recordó lo que había leído en Instagram sobre qué hacer en estos casos y tomó la decisión que hasta el momento, cambió su vida y la de sus papás.

A partir de este fin de semana, se tienen previstas redadas contra inmigrantes indocumentados en 10 ciudades de EU. Conoce tus derechos, @ACLU y #CIAM te orientan. 🇺🇸https://t.co/0mDAqQcBaj pic.twitter.com/2savtZMO3y — Vive USA (@Vive_USA) July 12, 2019

“Dijeron: ‘Tenemos que hablar contigo, ¿puedes salir, puedes abrir la puerta?’. Yo dije: ‘¿Tienen permiso para entrar en mi casa, tienen un papel?’”, recordó la joven hispana.

“Ellos dijeron: ‘No estamos intentando entrar en tu casa, sólo queremos hablar contigo’, y yo dije: ‘No, no voy a salir”, agregó la chica.

Entonces los agentes de la Migra se fueron, pero volvieron a regresar como a eso de las 5:00 de la madrugada rodeando la casa con linternas y golpeando nuevamente la puerta insistentemente.