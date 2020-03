Arrestan a hispana infiel. La esposa de un hombre acusado de empujar al presunto amante de su mujer de un contenedor de granos de 60 pies en Iowa fue arrestada en la frontera cuando trataba de regresar a los Estados Unidos desde México después de ayudar a su esposo a huir, reseñó The Daily Mail.

Anahi Andrade, de 27 años de edad, fue detenida en El Paso, Texas, y devuelta a la Cárcel del Condado de Fremont en Sidney, Iowa, dijeron las autoridades.

La mujer de origen hispano está acusada de ayudar e incitar la huida de su esposo para evitar que este fuese procesado.

Esa es una de las acusaciones formuladas contra su esposo, Pedro Andrade, de 37 años de edad quien también ha sido acusado de intento de asesinato y lesiones intencionales.

Los registros judiciales no incluyen un abogado para Anahi Andrade. El abogado de Pedro Andrade no respondió de inmediato una llamada el lunes por parte de la agencia de noticias The Associated Press.

Un documento de la corte del condado de Fremont dice que el compañero de trabajo de Pedro Andrade sobrevivió a su caída de 60 pies (18.3 metros) el 10 de octubre mientras él y otros trabajadores estaban desmantelando un contenedor de granos en Hamburgo.

La víctima fue encontrada inconsciente en un estacionamiento de grava y transportada al hospital Grape Community. Más tarde fue transferido a Nebraska Medicine en Omaha para ser tratado por lesiones que amenazaban su vida.

Un testigo le dijo a los investigadores que Pedro Andrade había descubierto que su esposa Anahí y el compañero de trabajo estaban teniendo una aventura.

Pedro fue contactado rápidamente por los agentes y acordó reunirse con ellos ya que se le consideraba el principal sospechoso, sin embargo, la oficina del alguacil recibió información de que Andrade y su esposa habían huido del país antes de la entrevista.

Según un comunicado de prensa del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos, en los días posteriores al atentado contra la vida de su compañero de trabajo, Pedro cruzó la frontera sur y se escondió a las afueras de Medina, México.

Después de una ardua investigación de cinco meses, las autoridades mexicanas que actúan sobre la información proporcionada por el Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos arrestaron a Pedro el 13 de febrero y lo deportaron a Texas ya que es un ciudadano estadounidense.

Deputies allege that Anahi helped her husband Pedro Andrade flee the country, despite knowing there was a warrant out for his arrest. https://t.co/nHFkstwGPl

— WOWT 6 News (@WOWT6News) March 9, 2020