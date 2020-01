Página

1 de 5

Accidente mortal: Elene Luján, de 32 años, manejaba ebria cuando giró el volante de su auto con furia y perdió el control a tal punto que el carro chocó contra un árbol en un barrio del norte de Houston.

En el auto iba como pasajera una amiga embarazada y que quedó muy malherida por el impacto. En el hospital los doctores ya no pudieron hacer nada por salvarle a su bebé.

Los registros criminales de Texas detallan que Luján había sido detenida en dos ocasiones previas por manejar bajo los efectos del alcohol (DWI por sus siglas en inglés).

Elene Luján está acusada de homicidio al haber provocado un accidente, en estado de ebriedad, en el que una amiga embarazada perdió al bebé.

Luján, de 32 años, fue detenida por la División de Crímenes Vehiculares del Departamento de Policía de Houston (HPD, por sus siglas en inglés) y llevada a la Cárcel del Condado Harris luego de que se recuperó de sus heridas en un accidente que aseguran las autoridades ella misma provocó en un segundo de ira y al manejar en estado de ebriedad.

Los registros criminales de Texas detallan que Luján ha sido detenida en dos ocasiones anteriores por manejar bajo los efectos del alcohol (DWI, por sus siglas en inglés).

De acuerdo a los documentos del caso, consultados por MundoHispánico en Texas, Luján manejaba su auto Toyota Camry por la calle Irvington Boulevard, en el populoso barrio hispano del Northside, a las 3:15 de la madrugada del martes 7 de enero cuando ella y su amiga Darlene Ruiz, que viajaba de pasajera, comenzaron a discutir.

En un momento de acaloramiento, Ruiz tomó el volante del auto que manejaba Luján y lo jaló hacia la derecha exigiéndole que virara en una calle.

Sin embargo, la maniobra molestó tanto a Luján que ella tomó con fuerza el volante y lo giró hacia la izquierda para cambiar de la dirección que su amiga quería imponer.

Al momento de girar el volante con tanta fuerza, Luján perdió el control del Camry y por la velocidad que llevaba golpeó contra la banqueta y luego siguió su carrera hacia adelante ya sin control hasta que chocó contra el camellón central de la avenida y luego contra un árbol.

La fuerza del impacto fue tal que las dos mujeres quedaron heridas en el lugar sin poder salir del carro en medio de la calle y contra el árbol frente al número 9000 Irvington Boulevard.

Un buen samaritano que pasaba por ahí a esa hora de la madrugada vio el carro accidentado y cuando se acercó a investigar se encontró a las dos mujeres, por lo que de inmediato llamó al número de emergencias.

Los primeros patrulleros del HPD que llegaron al lugar pidieron de inmediato ambulancias del Departamento de Bomberos de Houston (HFD, por sus siglas en inglés) para trasladar a las chicas heridas al Memorial Hermann Hospital.

El apremio era mayor porque Ruiz, la pasajera, estaba embarazada con varios meses de gestación.

Sin embargo, debido a la gravedad del golpe de frente, los doctores ya no pudieron hacer nada por salvar al bebé aún no nacido. Los documentos no detallan cuántos meses de embarazo tenía la chica.