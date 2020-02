Una conductora ebria que causó un fuerte incendio en el sur de California que mató a tres adolescentes provenientes de Las Vegas en las vacaciones de primavera fue sentenciada este jueves de 51 años a prisión perpetua, reseñó The Associated Press.

Bani Duarte, de 29 años de edad, de San Clemente, fue sentenciada en el Condado de Orange.

La hispana fue declarada culpable de asesinato en segundo grado en el accidente automovilístico de marzo de 2018 en la pintoresca Pacific Coast Highway.

En la sala del tribunal, la hispana se dirigió a las familias de las víctimas disculpándose por lo que había hecho. “Ustedes quieren que yo sufra. Solo quiero decir que realmente lo siento y tal vez algún día me perdonen. Lo que digo viene de mi corazón”, reseñó The Daily Mail.

“Entiendo que me odien, desearía estar muerta”, agregó la hispana sentenciada a su declaración.

Por su parte, el juez de la Corte Superior del Condado de Orange, Gary Paer, dijo en la sentencia que “para resumir esto en una línea, esto se trataba de una tragedia de proporciones épicas. Las familias de las víctimas están sufriendo. La familia del acusado está sufriendo. No hay palabras para resumir adecuadamente este horrible evento”, aseveró.

Bani Marcela Duarte, 29, of San Clemente, sentenced to 51 years to life for murdering three Las Vegas teens and injuring fourth after fiery collision in Huntington Beach. She was driving with a blood alcohol level of .30 at the time of the collision. https://t.co/ykpsDNdgVp pic.twitter.com/7A3HObKSpW

— OCDA Todd Spitzer (@OCDAToddSpitzer) February 28, 2020