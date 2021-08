Yessenia García vivió una pesadilla que quiere olvidar

La hispana había pedido ayuda a la policía, pero la arrestaron y le extrajeron sangre injustamente

Ahora, quiere limpiar su nombre Una pesadilla fue la que vivió una hispana de nombre Yessenia García, quien luego de haber pedido ayuda a la policía, fue arrestada, pero eso no sería todo, ya que le extrajeron sangre injustamente y ahora dice que quiere limpiar su nombre. En una entrevista que concedió a ABC15, y la cual está disponible en su canal oficial de YouTube, la joven compartió que fue en mayo del año pasado que ella y un amigo salieron a divertirse a un bar de Scottsdale, Arizona, sin imaginar lo que pasaría tiempo despues. Hispana quiere limpiar su nombre Al llegar al lugar donde habían estacionado su auto, cerca de las 10:30 de la noche, la hispana se topó con la sorpresa que habían destrozado su parabrisas, por lo que llamaron a la policía para reportar este incidente. Ese sería el comienzo de su pesadilla. Los policías esposaron a Yessenia García, para luego ser llevada a la estación donde la desnudaron y le tomaron una muestra de sangre sin justificación alguna. Y por si faltaba algo más, fue acusada de haber atropellado a una persona y escapar del lugar.

“Ya sabemos lo que pasó aquí”, le dijo la policía a Yessenia García Ryan Tait, abogado de la hispana, logró conseguir los videos de la cámara corporal del agente que arrestó a Yessenia García, a quien le atinó a decir que ya sabía lo que había pasado en ese lugar, ante la sorpresa de la joven y el amigo que la acompañaba. Otro oficial le dijo lo siguiente mientras le leían sus derechos: “Su automóvil estuvo involucrado en un accidente en el que el culpable se dio a la fuga. No hagas muecas como si no supieras de lo que estoy hablando”. Y si, esto aún no terminaría.

Nadie le creía a la hispana Por espacio de 45 minutos, Yessenia García estuvo en la estación de policía de Scottsdale, Arizona, tiempo en el que nadie creía su versión de los hechos, asegurando que ella no era la persona que estaban buscando y que incluso les preguntara a los guardias de seguridad del bar donde se encontraba con su amigo, pero nada pasó. Los pólicías insistieron en que el cofre de su auto estaba caliente, razón suficiente para asegurar que la hispana habia estado involucrada en un accidente, además de que en su ropa había trozos de vidrios rotos. Todo le estaba saliendo mal a Yessenia Garcia.

La desnudaron y le extrajeron sangre injustificadamente A continuación, dos mujeres oficiales desnudaron a Yessenia García para recoger evidencia de su ropa, además de asegurarle que tenían una orden judicial para extraerle sangre, lo cual después se supo que era falso, aparte que se negaron a mostrarle el documento. “No tengo tiempo que perder contigo leyendo documentos. Si no extiendes el brazo, te amarraremos”, le habría dicho una de las mujeres oficiales a la hispana, a quien después dejaron ir, no sin antes levantarle cargos por conducir alcoholizada y por no haberse detenido en la escena de un accidente.

Se demostró que la hispana es inocente Tiempo después de la pesadilla que vivió, el abogado de la hispana Yessenia García demostró que era inocente a partir de varias grabaciones de seguridad, donde se puede ver claramente que su auto estuvo en todo momento en el lugar donde lo dejó estacionado. Una persona, la cual hasta el momento no ha sido localizada, fue quien se subió al cofre del auto y pateó el parabrisas hasta destrozarlo. Más adelante, el Departamento de Policía de Scottsdale en Arizona retiró los cargos contra la joven, aunque ella no se quiso quedar con los brazos cruzados.

La reputación de Yessenia García fue seriamente afectada Tras este incidente, la fotografía de Yessenia García fue publicada en Internet, así como en diferentes medios de comunicación, donde fue duramente juzgada por un delito que se comprobó que no cometió. Su reputación se vino abajo. “Este arresto definitivamente afectó mi reputación de una manera que nadie querría que fuera afectada. Ha sido estresante no saber cuándo alguien te mira de manera diferente o si con quien estás hablando ha visto tu foto policial o te reconoce. Tener siempre esto en la mente me ha creado ansiedad”, dijo la hispana en una entrevista.

Pudo haber terminado en la cárcel No es la primera vez que se da un caso en que una persona inocente es acusada de un delito que no cometió, pero en este caso en particular, de acuerdo al abogado de la hispana, Yessenia García pudo haber terminado en la cárcel, pero por suerte no ocurrió así. “Estamos agradecidos de que existiera el video de vigilancia que demostró su inocencia. Este caso destaca el hecho de que hay muchas más personas en la posición de Yessenia que no tienen el beneficio de tener pruebas concluyentes de su inocencia, y que muchas veces la policía puede llegar a conclusiones apresuradas”, expresó el abogado (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).

Madre hispana comete el peor de los actos Una madre hispana de 33 años de edad, de nombre Jovan Paris Treviño, es acusada de ahogar a sus dos hijos pequeños. Lo irónico de este caso es que ella trabajaba como asistente para el Departamento de Servicios Familiares del Condado de Clark, lugar donde protegen a niños de abusos y negligencias. De acuerdo con información del portal Fox 5 de Las Vegas, Jovan fue detenida en su casa en la ciudad de Henderson, en el condado de Clark. Se confirmó que ella trabajaba de tiempo completo en este Departamento desde el primero de julio de 2019, aparte que se desempeñó como especialista en servicios familiares entre el 30 de enero de 2018 y el 30 de junio de 2019 a tiempo parcial.

Los hijos de Jovan Paris Treviño tenían uno y cuatro años de edad En más información sobre este triste caso, se dio a conocer que los hijos de la madre hispana que fueron encontrados muertos tenían uno y cuatro años de edad. La policía los encontró en habitaciones separadas. Ya había antecedentes de problemas en la casa de Jovan Paris Treviño. El padre de los pequeños pidió respeto y privacidad al público en estos momentos tan díficiles, pues ha sido algo impactante para él, además de asegurar que más adelante hará una declaración al respecto sobre esta lamentable tragedia ocurrida hace unos días.