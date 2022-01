Una hispana fue arrestada en relación con la muerte de un niño de 5 años en un incendio en un apartamento en el área de Denver

Alondra Michel enfrenta cargos de asesinato e incendio provocado

El siniestro hizo que más de 30 personas tuvieran que ser desplazadas Una mujer hispana fue arrestada el lunes por cargos de asesinato e incendio provocado después de que un incendio arrasara un edificio de apartamentos de tres pisos en los suburbios de Denver, matando a un niño de 5 años y movilizando a más de 30 personas. Los investigadores creen que Alondra Michel, de 37 años, estuvo involucrada en un incidente de violencia doméstica con un residente en el nivel principal del edificio de apartamentos la madrugada del lunes e intencionalmente prendió fuego a algo, según la policía de Aurora. El incendio se extendió rápidamente a otros apartamentos, incluida la unidad del segundo piso donde se encontró al niño. ¿Qué desató el incendio? La policía de Aurora dice que arrestó a Michel bajo sospecha de asesinato en primer grado, incendio premeditado en primer grado y tres cargos de intento de asesinato en primer grado. Un mensaje telefónico dejado en el departamento de policía el lunes por la noche para determinar si tiene un abogado que pueda hablar en su nombre no fue respondido de inmediato, informó The Associated Press. Kelly Werthmann de CBS4 indicó que la hispana estuvo involucrada en un incidente de violencia doméstica con alguien que vivía en el edificio donde ocurrió el siniestro. Supuestamente Michel prendió fuego a algo dentro y posteriormente se extendió a la planta de arriba donde se encontraba el niño.

El fuego arrasó con todo a su paso “En menos de un minuto, todo el edificio estaba en llamas”, dijo Jasmine Murray, quien escapó del fuego desde su apartamento del primer piso. “Solo los gritos, ‘¡Salva a mi bebé! ¡Salva a mi bebé!’ Lo intentó, lo intentó”, dijo Murray sobre uno de sus vecinos, “pero las llamas fueron demasiado para él”. Los bomberos dijeron que las personas que intentaban escapar no podían bajar las escaleras del edificio durante el incendio, y las fotos mostraban las escaleras exteriores quemadas por las llamas. Los bomberos rescataron con escaleras a unas nueve personas del edificio, dijo el teniente Dan Pollet, vocero de Aurora Fire Rescue. Archivado como: hispana arrestada tras mortal incendio.

¿El menor falleció en el lugar? “Lo pusieron en la camilla y no respiraba, no se movía”, dijo Murray sobre el niño de cinco años, conteniendo las lágrimas. “Mi corazón está con su mamá”, agregó la vecina. El niño, cuyo nombre no ha sido revelado, murió en un hospital, dijo Aurora Fire Rescue en un comunicado. “A pesar de los esfuerzos valientes y profesionales de nuestros miembros, nuestra comunidad ha sufrido una pérdida trágica y toda la familia de Bomberos de Aurora está profundamente entristecida por este incidente”, dijo el jefe Fernando Gray. Archivado como: hispana arrestada tras mortal incendio.

Investigan la muerte del niño en el incendio Por su parte, el padre de una familia migrante dijo que está desconsolado por los que no habían podido escapar de las llamas. “Gracias a Dios que todavía estamos vivos”, le dijo a Kelly Werthmann de CBS4. “Aprecio a los bomberos porque me parecen verdaderos héroes que reaccionaron tan rápido”, indicó el migrante que no quiso decir su nombre y agregó que lo primero que hizo fue sacar a su bebé y a su esposa de allí. “Vi a un vecino gritando: ‘¡Salgan todos!'”, dijo. La agencia de bomberos está investigando qué ocasionó el incendio, que se informó alrededor de la 1:30 de la mañana del lunes. La policía está investigando la muerte del niño, dijo el portavoz policial, el agente Matthew Longshore. Archivado como: hispana arrestada tras mortal incendio.

¿Qué pasa con el resto de las personas afectadas? Según la Cruz Roja de Colorado y Wyoming, el incendio dañó directamente 12 apartamentos y dejó a otros 12 sin servicio público. Dijo que estaba brindando asistencia de alojamiento y otros servicios a 18 adultos y ocho niños debido al incendio. Asimismo, la Cruz Roja de Mile High informó que está ayudando a apoyar a los 31 residentes que fueron desplazados por el incendio. Diferentes voluntarios están aportando suministros destinados a desastres así como asistencia de alojamiento, salud mental y otros servicios sanitarios a los afectados por el siniestro, informó CBS. Archivado como: hispana arrestada tras mortal incendio.

Incendio en club nocturno deja 19 muertos Por otro lado, esta semana, in club de ocio nocturno de la provincia de Papúa Occidental ardió tras un enfrentamiento entre dos grupos locales en su interior que dejó 19 fallecidos, dijeron las autoridades de Indonesia el martes, de acuerdo con The Associated Press. Los miembros de los dos grupos se atacaron mutuamente con machetes, flechas y bombas incendiarias, explicó el vocero de la Policía Nacional, Ahmad Ramadhan, en una conferencia de prensa. Uno de los muertos pertenecía a uno de los grupos que se enfrentaron, y otros 18 cuerpos fueron descubiertos luego del incendio registrado el lunes en la noche en el club de la ciudad de Sorong. Archivado como: hispana arrestada tras mortal incendio.

Decenas de muertos El incidente del lunes siguió a otro enfrentamiento el sábado entre los mismos grupos debido a un malentendido, señaló el jefe de la policía de la ciudad, Ary Nyoto Setiawan. “Los llamamos y mediamos entre ellos, pero siguieron el enfrentamiento hasta altas horas de la noche”, añadió Setiawan. Aunque la policía evacuó a los clientes del bar durante la pelea, los bomberos encontraron más tarde 18 cadáveres dentro de una de las salas del edificio, apuntó el funcionario. La policía sigue investigando las causas del choque y si el incendio fue accidental o provocado. Archivado como: hispana arrestada tras mortal incendio.