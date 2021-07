Cabe mencionar que Lozano estaba en el momento cumbre de su carrera como futbolista, siendo uno de los más importantes de la selección tricolor: “Gracias por el apoyo, las oraciones, gracias a Dios salió todo muy bien, c, fue el mensaje del futbolista en su video.

“Lozano, se encuentra en recuperación en el hotel en Dallas. El delantero causará baja de la concentración. Después del impacto que recibió durante el partido México vs Trinidad & Tobago, fue trasladado al hospital donde fue atendido y sometido a diferentes estudios médicos tras el duro golpe y la híper-extensión del cuello”.

México sufre la baja de Hirving “Chucky” Lozano, quien terminó en el hospital tras el choque que vivió en el partido de inauguración de la selección mexicana, que finalizó 0-0. Este domingo la Selección Mexicana y la Federación Mexicana de Futbol (FMF) anunciaron que el jugador del Napoli no podrá continuar en competencia con el Tricolor, según El Universal.

Además, agregó al presidente de la CONCACAF, Victor Montagliani, donde colocó unos emojis de caras enojadas, mostrando su molestia por no haber hecho nada al respecto en la lesión del Chucky Lozano. Esta fue su protesta e inconformidad en el juego inaugural de México.

“Horrible actitud del árbitro hubo varias fallas del parte del árbitro”, “pobre muchacho… ¡Gracias a Dios que no perdió su ojo”, “Ánimo Chucky eres el mejor de México deseándote pronta recuperación”, “Gracias a dios está bien porque si fue muy fuerte el golpazo, ese árbitro está bien ciego”, “Yo vi ese partido y me impactó el golpe que recibió el muchacho, pobrecito, gracias a Dios está bien! Pero de que era penal si era!”, continuaron los comentarios. Archivado como: Hirving Chucky Lozano reaparece.

Tata Martino lo defendió

“En el caso de Hirving todavía me planteo en qué momento pueda tenerlo, si en la primera fase o en otra, me preocupa que se ponga bien, si no puede estar también habremos contribuido a la evolución de la recuperación”, comentó el entrenador de México en aquella ocasión.

“Que funcione el tratamiento que empezó en Holanda. Quiero que esté bien, que esté ciento por ciento, para enfrentar lo que viene, no necesitamos jugadores para 30 días, sino para cuatro años”, justificó el Tata Martino, respecto a la llamada a la selección del ‘Chucky’ Lozano. Archivado como: Hirving Chucky Lozano reaparece.