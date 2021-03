Les compartimos todo lo que deben saber al momento de comprar una casa en EE.UU. con datos actualizados de las tasas de interés al miércoles 17 de marzo para que puedan tomar la mejor decisión. El proceso de compra de una casa requiere que respondamos algunas preguntas y las respuestas van a variar dependiendo del caso de cada familia. Uno de los puntos más importantes a la hora de adquirir hipotecas son las tasas de interés, si son fijas o no y cuánto tiempo te ofrecen para pagar. ¿Cuál me conviene? Pues revisemos.

Tasas de interés 17 de marzo. Tener casa propia es el sueño de muchos y les agradará saber que se puede convertir en realidad con una hipoteca. Los inmigrantes hispanos en EE.UU. no solo han recibido dos buenas noticias en este 2021: el tercer cheque ya aprobado y una posible reforma migratoria… sino también ahora una tercera buena nueva: que comprar casa puede dejar de ser un sueño y convertirse en una grandiosa realidad.

Una tasa hipotecaria baja es lo que todos sueñan. Pues, dado que están en mínimos históricos, es posible conseguirla. Aunque no tiene que salir corriendo ya mismo, porque los expertos aseguran que las tasas para comprar o refinanciar su vivienda se mantendrán bajas un tiempo más debido a los efectos del Covid-19 en la economía. Ahora, si se siente preparado, esto es lo que debe hacer:

Cuarto . Para conseguir una tasa baja también podría decidirse por una hipoteca respaldada por el gobierno: un préstamo del USDA (enfocado en personas de ingresos bajos-moderados que compran en áreas rurales), un préstamo VA (para militares y veteranos) o un préstamo FHA. De poder aplicar no solo encontrará tasas más bajas, sino que no se requieren pagos iniciales, por lo menos para préstamos del USDA o VA.

¿Dónde solicitar una hipoteca convencional? I

Bank of America. Usted tiene muchas opciones de bancos y cada banco tiene diversas ofertas para usted. En el caso de Bank of America podrá solicitar un préstamo para vivienda o refinanciamiento. Para más información sobre los créditos hipotecarios del Bank of America ingrese AQUÍ.

Wells Fargo. Con Wells Fargo encontrará préstamos para la compra de una primera casa, de una nueva casa o incluso de una casa vacacional, también podrá refinanciar su casa o incluso obtener un crédito para remodelación. Puede usar la herramienta interactiva para comparar tasas de interés, pagos y costos de cierre. Para más información sobre los créditos hipotecarios del Wells Fargo ingrese AQUÍ.