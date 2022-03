Hillary Clinton, dio positivo a COVID-19

La demócrata anunció la noticia en redes sociales

Hace un par de días, Barack Obama también compartió que dio positivo

¡LA COVID NO PARA! En los últimos días, los casos por COVID-19 no se han detenido y varias personalidades han informado que se encuentran en aislamiento por salir positivo en sus pruebas. Es el caso de la ex primera dama de Estados Unidos, Hillary Clinton, quien anunció en redes sociales que dio positivo a la prueba.

Pero, no es la única personalidad de la política que da a conocer que es positivo a COVID-19. Recientemente, el expresidente Barack Obama, anunció hace un par de días que dio positivo y aseguró que Michelle Obama dio negativo; al igual la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, informó que dio positivo pero que el presidente Biden resultó negativo, por lo que siguen los planes de viaje a Europa.

HILLARY CLINTON DA POSITIVO A COVID

La exsecretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, de 74 años, anunció este martes que dio positivo por COVID-19, aunque aclaró que tiene síntomas “leves” y que se encuentra “bien”. El anuncio, también indicó que el expresidente, Bill Clinton, se realizó una prueba y afortunadamente salió negativa. Ahora, permanecerá un par de días en aislamiento hasta que la próxima prueba salga negativo.

Hillary Clinton, no es la única figura de la política que en los últimos días sorprende con una noticia anunciando su resultado en la prueba. Hace pocos días, Barack Obama informó que salió positivo a su prueba PCR, al igual que Jen Psaki, secretaria de prensa de la Casa Blanca; inclusive, el esposo de Kamala Harris se vio afectado a esta ola de contagios.