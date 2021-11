Regresar a la escuela significa estrés de las tareas para los hijos… y para los padres. Es parte de nuestro trabajo ayudar a nuestros hijos a administrar su tiempo y carga de trabajo, para que puedan aprovechar al máximo la escuela. Una escuela suiza está debatiendo actualmente los méritos de hacer desaparecer la tarea. Mientras que eso no va a pasar en los Estados Unidos pronto, hay una cantidad creciente de padres y educadores que piensan que vale la pena considerarlo.

Las buenas noticias son que no tendremos que estar a su lado mirando sobre sus hombros mientras trabajan. “Haciendo que la independencia de tu hijo en sus tareas sea tu meta –en lugar de las calificaciones y otras mediciones de logros- no sólo estás mejorando la motivación y habilidad de satisfacerte de tu hijo, sino que estás construyendo autosuficiencia, una característica que los llevará a tener éxito en muchos aspectos de la vida,” recomienda la Dra. Martha Burns. Con eso en mente, aquí hay 10 maneras de ayudarte a administrar la carga de trabajo de tus hijos para que también puedas apoyar su independencia no sólo con el aprendizaje, sino en la vida.