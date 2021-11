Lionel Richie

El famoso cantante Lionel Richie es padre de tres hijos: Nicole, Sofia y Miles. Nicole, la mayor de ellos, es hija biológica de un antiguo colaborador de Richie, quien, al no contar con los medios económicos para proveer por ella, decidió entregar la tutela a Richie y a su primera esposa, Brenda. Si bien Richie se convirtió en guardián legal de la menor cuando esta tenía 3 años, no fue sino hasta 1990 cuando se hizo oficial la adopción de Nicole, quien ha participado en diferentes programas de televisión.

Jamie Lee Curtis

Jamie Lee Curtis se convirtió en madre por primera vez en 1986, cuando adoptó, junto con su esposo Thomas Guest, a su hija Annie y, en 1996, a Thomas; este último hoy es conocido como Ruby. Lee Curtis ha expresado abiertamente la infertilidad por la que atravesó, y, en honor a sus hijos, escribió el libro Tell Me Again About The Night I Was Born, en el que buscó resaltar la importancia de contar la historia del nacimiento de los hijos adoptados.