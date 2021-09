Desmiente los rumores: Tras semanas de hospitalización, Vicente Fernández Jr., hijo del cantante mexicano Vicente Fernández, desmiente la muerte de su padre, después de que se comenzara a esparcir la falsa noticia de que Don Chente había muerto, el también intérprete pide que por favor no caigan en este tipo de información errónea.

Ante esto, el hijo mayor del cantante, Vicente Fernández Jr., apareció y desmintió la noticia de la muerte de su padre, comentando que Don Chente continuaba aún en el hospital. Cabe recalcar que durante todo este tiempo, los familiares hicieron un llamado de que la salud de El Charro de Huentitán estaría siendo notificada a través de sus redes sociales oficiales y no por terceros.

Rápidamente diversos seguidores del también cantante comenzaron a llegar, en donde se mostraron alegres al saber que el Charro de Huentitán continuaba con vida, argumentando que se habían llevado un gran susto al ver esta falsa noticia: “Gracias a Dios, ya me había pegado el peor susto”, comentó un seguidor y admirador de la dinastía Fernández.

Al pie del video, en donde el hijo de Vicente Fernández declaraba que la noticia de la muerte de su padre era falsa, Vicente Jr. colocó simplemente la frase: “Noticias falsas”, para que así la gente pudiera identificar más fácilmente este hecho y no se dejaran llevar por las noticias que estaban circulando sobre el actual estado de salud de su padre.

“Como preocupan a la gente”; Hijo de Vicente Fernández desmiente la noticia de la muerte del cantante

Por otro lado, la cuenta de Instagram de @chicapicosa2 también destacó esta noticia a través de su página, haciendo un llamado a no creer en este tipo de noticias erróneas: “Estimados representantes de los medios de comunicación: “Durante estos últimos días salieron algunas publicaciones mencionando que Don Vicente Fernández murió o que su familia está por desconectarlo. Estos rumores son falsos, así lo menciona Vicente Fernández Junior. Pide no creer en estas informaciones, pues las vías oficiales darán detalles si hay algún cambio al respecto”.

Varios seguidores de la página se mostraron molestos porque argumentan que solamente asustaban a la gente con este tipo de noticias falsas:” Como preocupan a la gente”, “Precisamente acabo de ver eso y dije Dios quiera y no sea verdad. Qué bueno que no”, “Siempre me he preguntado qué es lo que ganan los que hacen esas publicaciones falsas acerca de que un famoso fallece”, fueron uno de los tantos comentarios que se podían leer. VIDEO AQUÍ