Vicente Fernández Jr defiende a su padre por las polémicas imágenes en que le toca el pecho a fans

“Mi padre es mi padre y seguirá siendo como es”, dijo el hijo del “Charro de Huentitlán”

Las mujeres se han manifestado y aseguran sentirse ofendidas por la actitud del artista

Vicente Fernández Jr, hijo del famoso cantante defiende a su padre por las polémicas imágenes en que le toca el pecho a una de sus fans, de acuerdo al portal de noticias Telemundo.

Como se recordará, en los últimos días han circulado en las redes sociales al menos un par de imágenes en los que se ve al “Charro de Huentitlán” que toca el seno a dos de sus fans mientras estas posaban para una fotografía del recuerdo.

Este acto ha causado gran polémica debido a que las mujeres se han manifestado y aseguran sentirse ofendidas por la actitud del artista.

Para ver el video haz click aquí.

Sin embargo, algunos internautas se han puesto de lado del cantante, al argumentar que ninguna de las dos expresó su molestia en el momento en que sucedieron los hechos.

Ante ello, el hijo, Vicente Fernández Jr, salió en defensa de su padre y dijo varias palabras para de alguna manera, justificar su comportamiento.

De manera textual dijo: Desgraciadamente esas formas de ver las cosas, algunos medios de comunicación no las toman en cuenta, desafortunadamente. Pero no importa, ¡mi padre es mi padre y seguirá siendo como es”.

“Se me hace muy contradictorio que tomen en cuenta algo que agarran como punta de iceberg y no (se) fijan en la trascendencia de 50 años de trabajo. En 50 años, no se necesita publicitar qué tanto ha ayudado a la gente mi papá”, dijo.

Entonces agregó: “Tiene más de 35 años el rancho con trabajadores y siempre está la misma plantilla, ya es parte de nuestra familia. Es parte de nuestro ser, son trabajadores que se volvieron parte de nuestra familia”.