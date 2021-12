¿Ser tímido siempre es algo malo? No necesariamente. Cierto, no es bueno cuando un niño es extremadamente tímido, al punto de que inhiba su crecimiento social; pero a un niño que sólo es tímido con los extraños también se le puede ver como precavido, lo que siempre es bueno, ¿no? Si simplemente los etiquetamos como “tímidos” podríamos estar juzgándolos con nuestra visión predeterminadamente positiva o negativa. Viendo al ser tímido como parte del todo, podríamos eliminar el estigma negativo de este tipo de personalidad y descubrir algunos de los súper poderes ocultos de los niños tímidos.

Los niños tímidos experimentan paz interior porque no requieren gratificación instantánea al querer obtener reacciones de los demás. Asumiendo que la timidez de un niño no es causada por la ansiedad, puede ser que simplemente se sienta calmado y contento lejos de la luz protagónica.

5. Tu pequeño tímido tiene precaución con las situaciones sociales diarias

Esto no significa que no puedan interactuar con otros, sino que miden las situaciones y responden de manera precavida. Por ejemplo: cuando a un grupo de niños se les da un nuevo juguete, tu niño tímido probablemente no será el primero en agarrarlo porque quiere evaluar cómo se desarrolla la situación. Esto no significa necesariamente que se deje pisotear, simplemente puede estar decidiendo cómo participar.

6. Son pensadores

Así como son precavidos con las situaciones sociales diarias, se puede pensar que son tímidos porque con frecuencia están perdidos en sus pensamientos. No sé cómo lo veas tú, pero poder racionalizar una situación los hace personas más avanzadas que algunos adultos que conozco.