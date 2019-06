View this post on Instagram

Uno de mis 3 pianistas favoritos( Mi Tavito casi quinceañero 😍) esta es la música que más disfruto y agradezco a Dios poder escuchar , sin duda para nosotros los que somos papás todo aquello que hacen nuestros hijos tiene un valor afectivo grandísimo 💖 Bendito sea Dios por los talentos que ha otorgado a cada niño en este mundo , 🙏ojalá que todos le den Gloria con cada uno de ellos . #todolobuenonosvienedeDios