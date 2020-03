Ricky, hijo del cantautor venezolano Ricardo Montaner, en probable romance con J Balvin

Aparece muy cariñoso en una fotografía con el cantante colombiano

La imagen tiene hasta el momento más de 500 mil likes

Muchos se pensarán qué fue lo primero que dijo Ricardo Montaner al ver la fotografía que subió su hijo, Ricky, a Instagram, ya que aparece muy cariñoso con el cantante colombiano de música urbana, J Balvin, quien lo abraza por la espalda y le da un beso en la mejilla.

Esta publicación está en la cuenta oficial de Instagram @mauyricky, y tiene hasta el momento más de 500 mil likes, entre ellos, de la pareja formada por la cantante y actriz mexicana Thalía y el empresario Tommy Mottola, así como de Marielena Dávila, hija de Chiqui Delgado, y el futbolista mexicano Diego Reyes.

También, reaccionaron a esta imagen del hijo de Ricardo Montaner, la cantante española Rosalía y el propio J Balvin, quien escribió unos emojis riendo y unas manitas orando. Un usuario no dudó en escribirle lo siguiente al cantante colombiano: “@jbalvin esto está un poco gay, no decepciones de esa manera”, mientras que otro preguntó. “@jbalvin nueva pareja?”.

La fotografía del hijo de Ricardo Montaner está acompañada del siguiente texto: “José (refiriéndose a J Balvin) y Ricky! El nuevo dúo sensación… sorry Mau, pero él es más famoso”.

Tommy Mottola escribió: “La pareja perfecta”, lo que puso a pensar a los usuarios sobre un posible romance. Por su parte, Evaluna Montaner, hija de Ricardo Montaner y hermana de Ricky, escribió: “Ugh. Muertos”, a lo que una seguidora le respondió: “Ese dúo casi no me gusta”.

Y aunque muchos dudaban que no lo haría, Ricardo Montaner si reaccionó a esta publicación, pero sólo compartió unas manos aplaudiendo.

Los seguidores de Ricky y J Balvin no tardaron en hacer sus comentarios: “Jajaja, se ven súper bonitos. Ricky se ve súper tierno y bueno, José muy romántico, lo amé. #sorrymau #rickyyjose”.

“Hola esposos”, “Tan bellos”, “ME ENCANTAN”, “Mis novios conviviendo y llevándose bien. Los amo!”, “Beso beso”, “¡Que envidia”, “Yo queriendo ser Ricky”, “¿Cuando es la boda?”, escribieron fans de ambos artistas.

Por su parte, un internauta expresó lo siguiente: “Hasta parecen hermanos, pues los dos con tatuajes en el cuerpo, con el mismo color de pelo, la barba, la nariz parecida… entonces ya no sería Mau y Ricky, ahora será Ricky y José @mauyricky @jbalvin”.

Una admiradora quedó encantada con esta serie de fotografías y así lo expresó: “Que bello ver a dos hombres, sin nada de morbo. Te adoro José y a Mau y Ricky exitosos, desde México, Michelle”.

Alguien más no se quedó con las ganas de preguntarles: “Disculpen amigos, ¿ustedes son pareja?”.

Los comentarios más ‘llevaditos’ no tardaron en hacerse presentes, dirigidos tanto para el hijo de Ricardo Montaner como para J Balvin: “La pasiva por delante, jajaja”, “A Sebastián no le gustó este post”, “Bueno, yo por más amigo que sea de un hombre, no me hable de eso, esas fotos están raras”, “Y bueno, viva la bisexualidad, buena pareja hacen”.