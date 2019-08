View this post on Instagram

Muchas veces en esta vida las cosas de nuestros hijos no son como nosotros los padres las deseamos. Y mucha gente dice que “los hijos de los pastores son los peores. Pero hoy comparto algo de mucha felicidad para nosotros aunque las cosas no se hicieron como nosotros enseñamos a nuestro hijo David. Hoy mi hijo David es papá a la edad de 20 años, el y su novia Karina Dios los uso para traer a ISABELLA A ESTA VIDA Y NUESTRAS VIDAS TAMBIÉN. Mándele sus felicitaciones a mi hijo por su hija ISABELLA. Dios les bendiga.