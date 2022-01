La presentadora de Primer Impacto dijo: “Está bastante tranquilo, pero uno como madre siempre se preocupa”, según el portal Hola!, Silva ha estado muy inquieta y preocupada todo el tiempo porque no hay dolor más grande para una madre, que su hijo sufra un accidente.

La peruana tiene a sus seguidores al tanto de la situación, por lo cual comentó que Ford se ocasionó una profunda herida en el labio y que las cosas se complicaron un poco, comentó además, que unas puntadas no iban a ser ser suficientes, sino que necesita de un cirujano plástico para reconstruir la parte entre el cachete y el labio.

Hijo de Pamela Silva en quirófano: “He estado muy preocupada todo el día”

Pamela Silva comentó que su hijo Ford Liam a pesar de que se encuentra estable, estuvo quejándose y llorando mucho tiempo por el dolor, y que eso hizo que el corazón se le destrozara en mil pedazos, pues no hay dolor más grande que ver a tu pequeño en esas condiciones.

“Esta bajo anestesia, y parece que no va a ser una cirugía complicada, pero sí es un área bastante sensible. Fue un accidente y creo que va a demorar aproximadamente 45 minutos esta cirugía. Hemos estado pendientes, todo el día esperando. He estado muy preocupada todo el día porque es tan frustrante ver a tu bebé quejándose, con dolor”, dijo la conductora.