Hijo mayor de Juan Gabriel dice que no le interesa el dinero

Luis Alberto habla de su relación con su padre

Detalles sobre la pérdida de su padre y como afrontó la situación

La página de Instagram “Univisión famosos”, publicó recientemente una entrevista que le realizaron al hijo mayor de Juan Gabriel, quien dio declaraciones acerca de cómo se estaba llevando a cabo la herencia de su padre, y de qué manera esto ha llegado a perjudicar a la familia.

Luis Alberto Aguilera es uno de los hijos biológicos del fallecido cantante mexicano Juan Gabriel, no creció ni se crió junto con su padre, pues se mantuvieron distantes por mucho tiempo. “Siempre crecí con el anhelo, y nunca con mala sangre de conocer ese otro lado de mi familia”, declaró Luis Alberto a Jomari Goyso de Univisión.

Pleito legal por la herencia entre los hijos del cantante

Tras el fallecimiento del cantante comenzó un pleito legal por la herencia, y la resolución del conflicto lanzó como heredero universal al Iván Aguilera, quien también es hijo biológico del artista. A través de la entrevista Luis Alberto declaró: “Yo no tengo miedo a no tener dinero, porque yo siempre he crecido de la manera más común, y mi papá hizo ese dinero con su talento”.

También aseguró el hijo mayor de Juan Gabriel, que su relación con sus hermanos es muy distante al punto de sentirse “desconectado” de ellos. Luis Alberto dice sentirse como su papá el cual, también dice que se distanciaba mucho de su familia y amigos, y que en eso se parecen mucho ambos.