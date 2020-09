Hijo de Lili Estefan cumple años y confirman sospechas de que se parecen mucho

Lorenzo Jr. aparece junto a su mamá, la conductora de El Gordo y La Flaca

La gente manda mensajes de felicitaciones y se sorprenden de su parecido

Lorenzo Jr, hijo de la conductora del programa de El Gordo y La Flaca, Lili Estefan, cumple años y con una foto se confirman sospechas de que se parecen mucho.

Esto se dio a través de la cuenta oficial de Instagram de la espigada presentadora, quien emocionada informó del festejo de su hijo.

De manera textual Lili Estefan colgó el siguiente mensaje: “Mi hijo, el que cambió mi vida para siempre! El que ahora extraño en la distancia, el que me derrite #nationalsonday. Celebrando a mi campeón! Cheers to my champ! Love uuuu so much #MyTwin #DiaNacionalDelHijo”.

En la postal sale la también modelo abrazada de su hijo, pero también subió otras fotografías más en las que se ve que están prácticamente idénticos.

Actualmente la conductora se encuentra en proceso de divorcio de Lorenzo Lauces, ya que desde hace un par de años anunciaron su separación.

Además la conductora de El Gordo y La Flaca tiene otra hija, Lina Teresa, quien también es muy parecida a ella, por lo que las comparaciones no se dejaron esperar.

De pronto la gente comenzó a hacer énfasis al parecido entre ambos: “Tu hijo muy guapo se parece mucho a ti, bendiciones, quería decir una broma, pero mejor me porto seria por que después tus seguidoras me linchan que tengas una linda noche”.

Una persona más detalló que es más que un parecido entre y escribió: “Tu clon Lili, dicen que cuando los varones se parecen tanto a su madre, salen bien dichosos, bendiciones”.

A este comentario se unió otra seguidora: “Que bonita esa mamá! Eres millonaria de amor se nota en la mirada de la felicidad”.