El hijo de Juan Gabriel, reaparece en video y explica motivos por los que estuvo ausente

Luis Aguilera aprovechó el material para dar una buena noticia para sus fans

El material fue subido en las fechas que su padre cumplió su cuarto aniversario luctuoso

Tras un tiempo alejado de los reflectores del medio del espectáculo, Luis Aguilera, hijo del Divo de Juárez, Juan Gabriel, reaperece en un video y explica los motivos por los que estuvo ausente y además da una nueva noticia para sus fans.

A través de un video que circula en la cuenta de Instagram de la periodista de espectáculos Nelssie Carrillo, el joven dio sus primeras impresiones.

Esto sucedió precisamente en las fechas en que se celebraría el cuatro aniversario luctuoso del cantautor e ídolo mexicano.

El mensaje lo comenzó de la siguiente manera:

“Es un gusto para mi estar de regreso aquí con ustedes en este live tan significativo. Es un día muy especial para mí, recordando a mi papá al igual que ustedes como el gran artista que fue, es y será por todos los regalos que nos dejó en forma de canciones, esa música tan bonita y clásica”.

Y entonces resaltó el talento del Divo de Juárez:

“Es una música que va a durar para la eternidad. Para recordar su persona, lo que él era, yo cada año hago algo diferente, primero que todo yo lo recuerdo todos los días, no solamente una vez al año, no hay día que no piense en él”.

Luego se puso nostálgico y dijo: “Me pregunto siempre qué haría él en mi lugar y así me he conducido estos cuatro años sin él, así ha sido esta jornada de cuatro años de experiencias, es un sentimiento mezclado donde yo deseo que él estuviera aquí para ver la persona en la cual me estoy transformando, creciendo cada vez más”.

“Yo siento su energía más cerca que nunca, la ironía de que él y yo tuvimos que crecer lejos por circunstancias de la vida, y ya no está él, pero lo siento más cerca que nunca”.