De acuerdo con el portal El Heraldo , no ha sido la primera vez en la que su hijo de 9 años ha sido invitado en el programa, ya que debido a sus varios años adentro del matutino, varios de sus familiares han estado de invitados, sin embargo ha sido su hijo Mateo quien ha pisado el programa más tiempo.

Esto provocó que el pequeño, con ayuda de su mamá, demostrara sus dotes en la actuación al comenzar a “llorar” para que le dieran otra oportunidad, mientras que Octavio y su equipo afirmaban que “él también era un niño”, esto no importó mucho ya que le dieron la oportunidad al pequeño, provocando que dijera la respuesta correcta y el intérprete de ‘Benito Rivers’ resultara “humillado” al perder contra el pequeño Mateo. PUEDES VER EL VIDEO AQUÍ.

Octavio Pérez, papá del artista, es el principal activista en busca de la justicia por el joven, quien murió por disparo de un arma de fuego. Las autoridades determinaron en base a un dictamen pericial, que el actor de ‘Vecinos’ se disparó de manera accidental tras una persecución con la policía, sin embargo, esto no satisface a la familia ni a los seguidores.

¿PORQUÉ CREÓ UNA CUENTA EL PAPÁ DEL ACTOR DE ‘VECINOS’?

La información fue divulgada por la cuenta de Chisme no Like, ya que la página del papá del actor de ‘Vecinos’ es privada. En la nota que le dejaron en un papel de cuaderno, se puede ver claramente la fecha, que es del 11 de noviembre de este año y con letras muy claras, dejan ver un aspecto que inmovilizó al señor, que no se cansa de buscar justicia para su hijo.

La cuenta del señor fue echa por su hija y en ella explica porqué motivos fue creada la página, de manera textual escribe: “Estimados todos, me pidieron una cuenta y yo nunca he manejado redes sociales, sin embargo, si esto va a sumar a la justicia para mi hijo, adelante, aquí la tenemos ya. Los espero en la marcha del día de hoy (7 noviembre) en el zócalo. (Sin violencia) Gracias por todo el apoyo que nos han dado, seremos la vos de Octavio y la de muchas injusticias más”.