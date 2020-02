Página

Luego de los fuertes rumores sobre la presunta bisexualidad de José Eduardo Derbez, el hijo de Eugenio Derbez, ahora publicó una imagen en la que las dudas se hicieron más fuertes. Y es que apareció con una declaración de amor hacia un colega actor.

El hijo del actor Eugenio Derbez, José Eduardo publicó un controvertido mensaje en las redes sociales en el cual se puede ver que al parecer confirma una de las grandes sospechas del público mexicano.

El escrito fue publicado por el hijo de Eugenio Derbez en su cuenta personal de Instagram donde colgó una foto con otro actor y subió el controvertido mensaje.

El hijo de Eugenio Derbez publicó el siguiente escrito: “Te amo Mauricio Aspe”, lo que de inmediato generó más sospechas sobre su presunta bisexualidad.

El mensaje está colgado en la cuenta personal de Instagram @jose_eduardo92 y se ve una foto del hijo de Eugenio Derbez con el otro actor, abrazados, en tonalidades de blanco y negro.

Hasta la noche de este sábado primero de enero la publicación había alcanzado más de 12 mil 600 reacciones de me gusta y casi 80 comentarios de sus seguidores.

Sin embargo, el hijo de Eugenio Derbez ya había hecho declaraciones anteriormente sobre su presunta bisexualidad, debido a algunos comentarios en fotos colgadas por él mismo.

De acuerdo al medio de comunicación Milenio, el año pasado una mujer publicó un mensaje que decía de manera textual: “Es bisexual”, esto en referencia a una foto que publicó el hijo de Eugenio Derbez.

Fue entonces que en declaraciones que se publican en este medio, el hijo de Eugenio Derbez dijo desconocer a la mujer, pero que de inmediato le preguntó a su ex novia si la conocía.

En ese momento su ex novia era Bárbara Escalante, quine le dijo que al parecer fue compañera suya en primaria, por lo cual entablaría un acción legal por difamación.

En su entrevista que publica de manera textual, el hijo de Eugenio Derbez dijo: “Esta señorita dice que soy bisexual, hazme la buena, tendría más mercado todavía. Yo no tengo ni idea de quién sea, nunca he cruzado palabra con ella, dijeras es una amiga que hace mucho no veo o terminé en pleito con ella, pero no, no tengo idea de quién sea, no vive ni siquiera en la Ciudad de México”.

“No sé cuáles sean sus intenciones, sobre todo si no me conoce de tirarme de esa manera por lo tanto a mí me molesta que una revista tome declaraciones de esta forma”.

Con esta declaraciones, el hijo de Eugenio Derbez dejó claro que sus preferencias sexuales no son las que indican algunos rumores, por lo que tuvo que decirlo en público.

Sin embargo, esta declaración quedó de nuevo de lado, con la nueva foto que subió el hijo de Eugenio Derbez con el mensaje de ta amo para un compañero actor.