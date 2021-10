A través del portal T he Sun , Anatoly Androsovuch, padre de la directora de fotografía fallecida, informó que el hijo de Halyna no había podido pronunciar una sola palabra después de saber el accidente que había terminado con la vida de su madre: “Andros era increíblemente cercano a su madre y guardó silencio cuando le dijeron que estaba muerta”.

Anatoly Androsovuch reveló que solo después de esto Andros por fin habló: “Su padre ha logrado sacarle algunas palabras, pero el efecto ha sido devastador. Esta tragedia ha arruinado una hermosa familia perfecta, todos los que conocen están destruidos por el dolor”, con texto citado por el periódico The Sun U.S.

“Queremos hacer todo lo posible para apoyar a Matt porque estamos muy cerca de él después de conocerlo mientras vivía en Kiev, mientras Halyna esperaba que sus papeles volaran a los Estados Unidos . Espero que mi esposa y mi hija puedan ir allí para consolar a Matt y a Andros pronto”, comentó para el portal The Sun U.S.

Alec Baldwin emite comunicado y rompe el silencio

El portavoz del alguacil del condado de Santa Fe, Juan Rios, dijo que los detectives estaban investigando qué tipo de proyectil se descargó y cómo. No se presentaron cargos de inmediato. El diario The Santa Fe New Mexican reportó que Baldwin, de 63 años, fue visto llorando el jueves afuera de la comisaría, pero no se logró obtener de momento declaraciones del actor.

Hutchins, de 42 años, fue trasladada vía aérea al Hospital Universitario de Nuevo México, donde fue declarada muerta por personal médico, dijo el departamento del alguacil. Souza, de 48, fue transportado en ambulancia al Centro Médico Regional Christus St. Vincent Regional, donde es atendido, informó The Associated Press. Archivado como: Revelan lo que que le pasó al hijo de Hylina Huchins luego de que Alec Balwin la mató accidentalmente en el set