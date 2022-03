Hijo Santo luto luchador: ¿PORQUÉ DOLIÓ TANTO SU PÉRDIDA?

Para Súper Ratón, quien durante tres décadas fue su cómplice en el Trío Fantasía, ha sido un golpe muy difícil de asimilar, a tal grado que aún no le cae el veinte de la pérdida. La expo Feria del Pulque, Mezcal y Cerveza Artesanal continuó con la convivencia con figuras de la lucha libre.

“Yo no lo creo, después de pasar 30 años juntos no lo supero; cuando me dijeron (que había fallecido) no lo creía hasta que fui al funeral y lo vi, y pues lo extraño porque él siempre andaba en estas expos, pero sí fue una pérdida muy grande”, concluyó Súper Ratón.