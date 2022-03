De acuerdo con el portal La Opinión, la escritora y periodista argentina ha estado recibiendo amenazas y ha sido amedrentada por Gerardo Fernández, y este no sería el primer comportamiento violento por parte de Gerardo, llamado también “El Cuarto Gallo de México”.

Hijo Vicente Fernández amenaza: Vaya escándalos en los que se ha visto envuelta la familia Fernández, desde demandas, hasta intento de censura para detener la transmisión de la bioserie no autorizada de Vicente Fernández: “El Último Rey; El hijo del Pueblo”, pues se revelan fuertes secretos de una de las familias más importantes de México.

Hijo Vicente Fernández amenaza: Mejor amiga de Juan Gabriel soltó la verdad

El día 16 de marzo, Silvia Urquidi, íntima amiga de Juan Gabriel, tuvo una exclusiva con el programa ‘Chisme No Like’, en donde hizo fuertes revelaciones acerca de los comportamientos de los Fernández hacia quien era su mejor amigo, El Divo de Juárez.

De acuerdo con las declaraciones hechas por Silvia, el intérprete de “Querida” habría sido amenazado por el hijo de Vicente Fernández, Gerardo, quien quiso cobrarle la taquilla de un palenque en el que se presentó en la ciudad de Tlaxcala. “Era un grupo de hombres armados, Gerardo habían presionado a Juan Gabriel, lo que querían era cobrar la taquilla”. Gerardo Fernández nunca ha mantenido una buena relación con su familia, incluso en la entrevista hecha por Chisme No Like a Silvia, reveló que el hijo de Vicente y Juan Gabriel no tenían ningún tipo de relación, incluso en el momento de la amenaza, Gerardo se encontraba rodeado de gente armada, y se desconocen las razones del por qué. (AQUÍ PUEDES VER LA ENTREVISTA COMPLETA)