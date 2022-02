“Que metan a nominar a una pinche india que dice: ‘sí señora, no señora’, y que la metan a una terna a la mejor actriz y del Oscar”, menciona el actor mientras Isaura Espinoza le pide a Arreola que no vaya a compartir el clip. Este video lo grabó Lupita Arreola, su pareja.

Yalitza Aparicio es la actriz protagónica de la película “Roma”, dirigida por Alfonso Cuarón. Dicha película fue ganadora de varios premios Oscar, entre ellas, ‘Mejor película extranjera’, ‘Mejor fotografía’, ‘Mejor director’, entre muchos otros. Pero al actor que salió en la novela ‘Soy Tu Dueña’, no le pareció esto, y dio declaraciones que muchos, no se lo tomaron nada bien.

En dicha grabación, quien también opinó fue Espinoza, quien dijo que le parecía ‘exagerada’ la nominación a la actriz. “A mí me parece exagerado, creo que están para premio pero no para mejor actriz, revelación, ni ella ni Marina (De Tavira)”.

Fue durante un podcast en YouTube de Charly Galleta que Shailok Goyri revivió esta polémica y habló sobre su respectivo punto de vista, aseguró que lo que dijo Sergio Goyri, su papá, no fue ‘acertado’ y también dijo que lo que comentó su papá en ese entonces no lo hizo con el afán de ofender.

“Me acuerdo perfecto porque fue justo dos semanas antes de una pelea mía, yo iba saliendo del gimnasio y de la nada me marcan para saber qué opinaba de los comentarios de mi padre, en eso mis redes se llenan de comentarios de ‘ching*s a tu m*dr*, racista, p*nch* esto, tu papá es un p*nd*j*, tu familia una no sé que, mil comentarios y yo ‘qué ped*’, y ya cuando veo los comentarios digo a la v*rg*”, comentó el boxeador.

“Pero la gente se tragó a mi papá, pero se me hace tan hipócrita, los comentarios se me hicieron desacertados, pero también ya quisiera ver a toda esta bola de p*nd*j*s que sí se metieron a tirarme mi*rd* a mí y a mi familia, ya quisiera ver que a ellos los grabaran para ver todo lo que sale”.

El joven boxeador dijo que además de que supiera que los comentarios de su papá no fueron buenos, que se le juzgó mucho mas por ser famoso, que incluso si una persona que no lo fuera los hiciera, no se le juzgaría de la misma manera que a Sergio Goyri, y que le parecía una actitud hipócrita.

Defendió la posición de su papá

El hijo del actor contó que su papá no hizo dichos comentarios con el afán de ofender, puesto que los comentarios que había dicho su padre habían sido desacertados. Comentó que los medios sacaron de contexto lo que había dicho, que en realidad, hablaba de los premios Oscar.

“Yo no vi el video primero, a mi me llegó la m*rd* primero y luego vi la noticia… yo creo que los comentarios fueron desacertados, él en realidad, sé que en el fondo no estaba juzgándola por su apariencia o lo que quieras, él estaba hablando de los Oscar, de cómo puedes nominar a alguien por un papel que no daba para saber si alguien es bueno o malo.