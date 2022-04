Es momento que aún no se confirma sí la hija de Pepe Aguilar puso fin en su relación con Gussy Lau, lo que si bien es cierto es que al momento de filtrarse la imágenes se creó una gran polémica, provocando que la relación de ambos se encuentre en la cuerda floja, según lo señalado por el portal Libertad Bajo Palabra .

El hijo de Joan Sebastian confirmó que ya sabía sobre la relación que mantenía la hija de Pepe Aguilar

Inclusive el hijo de Joan Sebastian asegura que Gussy Lau le compuso a la joven cantante de regional mexicano el tema ‘Míranos ahora’ de la banda Calibre 50, “Es el único compositor que envidio actualmente, es un gran compositor y esto te debe de servir hermano para que compongas canciones más mejores, mucho mejores”, expresó el hijo de Joan Sebastian.

“Te quiero hermano te mando un abrazo”, agregó en cantante ante las cámaras del programa que es transmitido por Univisión. Después de eso, envió un mensaje a ambos famosos, “Ojalá triunfe el amor, a final de cuentas esa es la realidad. A mí me encantaba la pareja, se me hacía una pareja diferente, una pareja bonita… Yo ya sabía, ya me había enterado, entre compositores somos muy chismosos”.