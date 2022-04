“¿por qué generar esa imagen? no preferiría mejor generar una imagen mas ‘sana’ como la que tenía antes de tener todas estas broncas que ha tenido. Si me preocupa mi papá, me preocupa que un día alguien lo vaya a golpear, que le saquen una pistola, un cuchillo, que le vayan a hacer algo, porque es mi papá”. Exclamó el hijo de Adame.

Hijo de Alfredo Adame: Myrka Dellanos ‘regaña’ a Adame

Las conductoras de la mesa caliente externaron su pesar a las palabras que dio el hijo de Adame, pues creen que es un chico con muy buen corazón que no se merece el rechazo de su padre, de acuerdo con palabras de las conductoras. Por su parte Myrka Dellanos dijo que los padres tienen la tarea de darle un amor incondicional a sus hijos.

“Nosotros los padres tenemos que tenerles un amor incondicional a nuestros hijos, no importa lo que hacen, no podemos hacer que se sientan rechazados como este niño, no y no Alfredo”, dijo Myrka con completa seriedad. Por su parte Giselle dijo que esto era un reflejo de lo que pasaban muchos jóvenes: “A veces los padres se alejan de sus hijos, peor para mí el amor de un padre es incondicional”.