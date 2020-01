Página

El hijo del Chapo Guzmán presumió la herencia que le dejó su padre

Iván Archivaldo colgó un polémico video

El heredero de Joaquín Guzmán Loera se mostró muy orgulloso de quien es

Iván Archivaldo, el hijo del Chapo Guzmán presumió con mucho orgullo la herencia que le dejó su padre.

Por muchos es bien sabido que varios de los hijos de Joaquín Guzmán Loera traen, como se dice en la cultura popular, la escuela de su padre.

Lo anterior en referencia a que han seguido los pasos del capo al aparentemente estar involucrados en el mundo del narcotráfico y al querer seguir dejando ‘en alto’ el apellido Guzmán.

Ante esto, no han faltado los corridos musicales donde se hace referencia al orgullo que sienten ‘Los Chapitos’ de ser hijos del Chapo Guzmán.

Esto se vio reflejado en la aparente cuenta de Instagram de Iván Archivaldo Guzmán, hijo de Joaquín Guzmán Loera y quien supuestamente estaría buscando ser el nuevo líder del Cártel de Sinaloa ante la extradición del Chapo Guzmán.

En el video que dura unos cuantos segundos y fue colgado en la sección de historias se puede ver la supuesta foto de Iván Archivaldo y suena una canción donde presume con orgullo la herencia que le dejó su padre.

“Me apellido Guzmán Salazar, traigo la sangre de mi apá, vengo en la lucha de mi tierra, llevando en alto la bandera”, se pudo leer y escuchar.

La melodía tiene como nombre ‘Iván Archivaldo’ y la interpreta el cantante Virlan García.

El tema fue lanzado en el 2016, cuando el Chapo Guzmán se fugó por segunda ocasión de la prisión, y en la letra de la canción hace un guiño a este suceso.

“Si ya ha regresado el señor, ha resultado a mi favor, fue una sorpresa en los dos miles, y ahorita ni pa’ que decirles”.

Asimismo, el orgullo de ser hijo del Chapo Guzmán se ve reflejado en otro fragmento de la melodía, donde se puede escuchar: “A donde llego se nota que soy un Chapito”.

Y sobre los lujos y envidias que se han suscitado, la letra de ‘Iván Archivaldo’ versa de la siguiente forma: “Cuando algo viene de familia se nace rodeado de envidias”.

Cabe señalar que esta no es la única melodía que se ha popularizado que va dirigida al hijo del Chapo Guzmán, pues el grupo ‘Máximo Grado’ lanzó hace unos años una canción titulada ‘Yo Soy Iván’, en donde también se demuestra el orgullo que tiene el hijo de Joaquín Guzmán de llevar el apellido Guzmán.

“Yo soy Iván Archivaldo Salazar, también por mis venas corre el apellido Guzmán, soy hijo del general. Él es mi apá, no hay nada que comprobar, pues soy el vivo retrato y hay Chapitos para rato y se los puedo asegurar”.

Cabe señalar que en el video clip se pueden ver lujosas camionetas y hasta aeronaves, haciendo apología de los lujos de los que goza Iván Archivaldo y su familia.

No obstante, en otro fragmento se destaca que el hijo del Chapo Guzmán es humilde. Clara referencia a lo que se dice Joaquín Guzmán Loera, pues personas que lo conocieron mencionan que siempre trató por igual a las personas con las que convivía: “Saben quien soy y de donde vengo yo, pero si me aprecian mucho no es por lo que han de mirar… la humildad mi cualidad”.