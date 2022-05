Acorde a lo reportado por el portal ‘ Unicable ‘, se sabe que en tanto no se recupere, César Bono no debe volver a trabajar, pero lo declarado por el actor alarmó a todos su seguidores: “Fíjate que tuve cuatro hijos. Las hijas están casadas y las mantienen sus maridos, pero los hijos hombres todavía no están casados y dependen económicamente de mi y la mamá de ellos también”, dijo en entrevista para un programa matutino.

El hijo de César Bono continuó: “Me sorprendió mucho que pasara y sí se siente bien feo porque me ha costado mucho trabajo, creo que los que están en este medio saben lo difícil que es. En vez de decir ‘wow, César Bono se acaba de salvar de una operación de vida o muerte y quiere trabajar, eso no importa. Mencionó algo de mantener, humillemos a este par de niños, bueno de adultos”, añadió.

Leonardo Bono, quien trabaja como actor y tiene 27 años de edad, apareció en el show matutino de ‘Sale el Sol’, para aclarar lo dicho por su padre, quien según él, es una falsedad: “Pedí este espacio para limpiar mi nombre por los comentarios que hubo en este programa la semana pasada. Yo recibí mensajes de odio en redes sociales, y que gracias a Dios es la primera vez que me pasa porque la gente que me sigue, que le importa conocerme y ver quién soy nunca me pone cosas feas”, manifestó.

Se enoja el hijo del actor y aclara que no es un mantenido

La explicación por parte de Leonardo Bono, continuó: “Yo podría quedarme callado pero me ha costado un friego y he luchado un friego, no sé si más que otros o menos que otros y de lo que se habla de mi en un programa es algo que ni saben, porque no se molestan en conocerme”, manifestó.

Y dijo que le molesta bastante estar involucrado en chismes: “Mis conversaciones con mi papá, son con mi papá, lo que sí es público es mi trabajo, entonces mejor hablemos de eso. La verdad es que todo se desvirtuó, no me gustan los escándalos, no me gustan los chismes. Si alguien ama a César Bono, son sus hijos, entonces si tú tanto amas a César Bono, no le eches tierra a sus hijos”, finalizó el actor sin precisar si todo lo dicho era cierto o no.