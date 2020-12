Carlitos ‘El Productor’ comparte foto de su pequeño hijo con su cabello corto y le comentan: “Es el clon”.

La cuenta de El Gordo y La Flaca comparte fotografía del pequeño Sebastián

Los seguidores quedan enamorados con la ternura del hijo de Carlitos “El productor”

Argumentan el gran parecido que tienen él y el copresentador de El Gordo y La Flaca

Carlitos “El productor” publicó fotografía de su hijo con el cabello corto en redes sociales, sus seguidores argumentan que el pequeño de tres años luce mejor con ese corte que cuando traía la cabellera larga.

Juan Espinoza, mejor conocido por el público televidente, como Carlitos “El productor” confesó hace unos meses atrás que su hijo, Sebastián Espinosa, traía su cabellera larga debido a una promesa que el copresentador le había hecho a sus abuelos antes de morir.

La promesa consistía en dejarle el cabello largo al pequeño y cortárselo hasta que cumpliera tres años, esta promesa también la realizó Carlitos, ya que cuando él era pequeño, también traía su cabellera de esa manera.

Sin embargo, no hay fecha que no se cumpla ni plazo que no se venza, ya que el día de hoy el pequeño Sebastián, hijo de Carlitos “El productor” apareció con su cabellera corta, luciendo igual de adorable que siempre.

Así lo pudimos notar gracias a que la cuenta oficial del programa “El Gordo y La Flaca”, mismo donde Carlitos es parte del elenco, publicó una fotografía del pequeño Sebastián en donde aparecía ahora con el cabello corto.

Indicando que la promesa que Juan Espinosa había realizado a sus abuelos antes de morir había concluido.

En la fotografía, que ya cuenta con más 21 mil “me gusta” a solo unas horas de haber sido publicado, trae como leyenda el siguiente mensaje al pie de foto: “Miren que bello y grandote está @sebastianespinosa2417, el príncipe de @carlitoselproductor”.

Rápidamente diversos cometarios comenzaron a llegar a la fotografía del hijo de Carlitos “El Productor” en donde muchos argumentaban que el pequeño lucía más guapo con el pelo corto, y por supuesto, también notaron el gran parecido que tenían.

Puedes ver la publicación de El Gordo y La Flaca aquí.