El que la gente define como ‘el heredero’ de la dinastía Capetillo-Gaytán, recibió muchas especulaciones con su reciente publicación en donde aparece con un joven muy bien vestido y desató la controversia sobre sus preferencias sexuales, comentarios que no paraban.

En su cuenta de Instagram, Eduardo Capetillo Jr. deja ver que es el integrante de la familia que menos actividad tiene, pues a diferencia de sus hermanas Alejandra y Ana Paula que disfrutan de dar cuenta de todo lo que hacen, el joven casi no actualiza con fotografías, sin embargo, cuando lo hace recibe miles de comentarios.

En pleno 2021, el que un hombre tenga preferencias inclinadas por el mismo sexo continúa siendo hasta cierto punto algo ‘escandaloso’ para la gente, pues desde que Ricky Martin salió del clóset, diversos famosos lo han hecho, pero otros no lo aceptan, y ahora estos rumores alcanzaron al hijo de Eduardo Capetillo.

Ni Alejandra Capetillo, ni Ana Paula tienen novio, o al menos no lo dejan ver en sus cuentas de Instagram donde comparten momentos familiares y con sus amigos, sin embargo, ¿el hijo de Biby Gaytán tiene novia? Muchas son las jovencitas que se apuntan a ser las nueras de la cantante y actriz mexicana.

Especulan de las preferencias sexuales del hijo de Biby y Eduardo

Como si fuera cascada, le cayeron mensajes a Eduardo Capetillo Jr sobre si el joven con el que aparecía en la fotografía que compartió era su novio: “Linda pareja”, “Él es homosexual? La verdad no me atreví a preguntar, porque si no la lluvia de insultos seria terrible”, “¿Es su novio?”, “Qué guapos”, “Muy guapos”.

Y seguían los comentarios sobre el presunto romance del hijo de Biby Gaytán: “Esa sonrisa tan linda”, “Liu fui qué elegancia”, “Que guapos Dios los bendiga siempre muchas”, “Mi yerno Eduardo Capetillo junior”, “Mi ranchero ese”, “Te ves hermoso”, comentaron los seguidores de Eduardo Capetillo Jr.