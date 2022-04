A pesar de ya tener casi dos meses separados hay algunas cosas de las que estos famosos no se podrán deshacer una de ellas son los tatuajes que se han hecho juntos, pero la intérprete de “Luz sin gravedad” y el cantante de 23 años se han encargado de desaparecer estas marcas de su piel, sin embargo, hay un factor del que no podrán deshacerse y es ‘el hijo’ que tienen los dos.

Pero como ya se sabe esta pareja decidió ponerle fin a su compromiso en febrero de 2022, y los fanáticos de ambos cantantes se preguntaban qué es lo que había pasado con el perrito que ambos habían adoptado, después de días de que no se supiera el paradero de la mascota, la madre (Belinda) por fin ha dado a conocer sobre ‘cuatro’ y ya ha aliviado a muchas personas.

Hace unos días en una entrevista Belinda comentó que se había alejado de las redes sociales un tiempo: “No tengo por ahora Instagram, cuando quiero subir algo le pido a alguien de mi equipo que lo haga, desde que no tengo redes siento que estoy más despierta”, dijo la cantante.

Ahora que ya sabemos que el equipo de la cantante española es quien las fotografías a sus redes sociales, pues recientemente han subido una serie de fotografías donde Belinda se encuentra posando en un conjunto negro y en una de las fotografías aparece la ex de Nodal con su hijo ‘cuatro’.

Los fanáticos de la cantante española Belinda y extrañaban ver su cara en sus publicaciones de Instagram, así que las fotos con ‘cuatro’, su perro que es el “hijo” que adoptó con Nodal, se llenaron de comentarios rápidamente de piropos para ella: “Mija, yo también me tatuaba tu cara”, “Cada día más hermosa y brillando”, “Aunque tienes desinstaladas las redes sociales en tu móvil quiero decirte que te amo”.

Tatuajes que se hizo con Nodal

De acuerdo con Infobae, Christian Nodal se tatuó los ojos de Belinda en el pecho, el diminutivo “Beli” a un lado de su oreja, y la palabra “Utopía” en la frente que es el nombre del segundo álbum de estudio de la española. Mientras que la interprete de “El sapito” se tatuó las iniciales “CN” en medio de un corazón rojo. También se tatuaron el numero 4, el nombre de su “hijo”.

Siguiendo con la información de este medio, Belinda ya se borró el tatuaje que se hizo en honor a su ex, estando promocionando la serie Bienvenidos al Edén de Netflix la cantante mostró uno de sus pies que era donde tenía el tatuaje de su ex, y ya no había rastro de él, lo mismo pasó con Nodal que el tatuaje de “Beli” ya está cubierto por otras figuras.