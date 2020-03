El hijo de Alejandro Fernández sube video con su novia durante la cuarentena por coronavirus

La gente nota un contenido sexual y le hacen comentarios morbosos por lo que hacen juntos

Lo único que hacían era una rutina de ejercicio para fortalecer el abdomen de la chica

Alex, hijo del famoso cantante Alejandro Fernández “El Potrillo” publicó un video en Instagram para presumir lo que hace durante la cuarentena por el coronavirus en compañía de su novia Alexia Hernández, sin embargo, nunca imaginó que le dirían comentarios morbosos por un detalle que la gente detectó en su rutina.

El también cantante, miembro de la dinastía Fernández, publicó el material en las redes sociales para dar a conocer cómo se entretiene durante la cuarentena ordenada por el Gobierno Federal para evitar la propagación del coronavirus, al lado de su novia, pero los internautas no dejaron pasar la oportunidad para decirle comentarios subidos de tono por una posición que adoptaron al hacer ejercicio.

Y es que en el video se ve que el nieto de Vicente Fernández sostiene a su novia de las piernas, mientras ella se entrelaza en su cintura, para poder ejercitar su abdomen, pero la gente notó que era una pose demasiado sexual, por lo que no esperaron a comentar sobre el hecho.

El video aparece en la cuenta de Instagram de @alexfernandez.g y hasta la tarde de este lunes 23 de marzo tenía poco más de 87 mil 600 reproducciones y estaba por alcanzar los 300 comentarios de sus más fieles seguidores. A continuación te dejamos algunos que dejaron en los cuales hacen alusión a un contenido sexual, así como el comentario que colgó el hijo del Potrillo.

Alex Fernández comentó: “Así se aprovecha la cuarentena”. A lo que de inmediato la gente respondió: “Así quien no se motiva”, “en esa posición pues cualquiera”, “hasta adentro”.

Algunas mujeres dejaron ver su amor por el “heredero” y le dijeron de tal manera: “Entréname a mi”. Otras más atrevidas dejaron ver su deseo de estar con él y le dijeron: “¿Se vale relevo”.

“Cuánto amor”, “este video sí me gustó”, “unos genios”, “cómo sufres”, “ps así quien no, edá”, “chamaco tú naciste en cuna de oro”, fueron otros de los comentarios que recibió el hijo de Alejandro Fernández.

Sin embargo, otra persona alertó a Alex Fernández por el coronavirus, y en medio de la cuarentena le dijo: “No se tocan mushashoss, se van a infectar”.

Alguien más en tono de broma comentó en la cuenta del miembro de la dinastía Fernández: “Tu y yo, piénsalo… @betanzoskevin nada más ponte protector para cuando te vayas de frente no se te caigan los dientes lob”.

Otros comentarios recibidos por el video del “heredero” y su novia fueron los siguientes: “cuídense bien”, “practicaré”, “necesito su fuerza de voluntad jaja”, “un novio así por favor”, “tan lindos”, “aguas con la espalda baja”.

Pero luego regresaron los comentarios subidos de tono que hicieron alusión a una postura sexual: “Dos pájaros en un solo tiro carnal”, “qué rico”, “no pierden tiempo”.

Y otros no dejaban de alertar al hijo de Alejandro Fernández y su novia por el coronavirus: “Y no que no visitas y no contacto, bueno solo que ya vivan juntos por lo que se ve”.

Un fan lo felicitó: “Un abrazo fuerte amigo Alex, ¿Cómo estás? Cuídate mucho”.