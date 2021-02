A pesar de que para muchos este hecho bastante peculiar que le descubrieron a la hija de Kamala Harris, en donde la joven de 21 años no se depilaba la axila, les sorprendió bastante.

Otros seguidores se mostraron un poco más abiertos ante esta idea, e incluso denotaron que con ella se podía ver la gran diferencia que iba a ver ahora en Estados Unidos.

“Viéndote me hace sentir más cómoda con el inicio del nuevo América ahora, genial”, “¿Así que me estás diciendo que está persona estará en la casa blanca? América en definitiva está mejorando bastante”, “Luces como una buena persona para mí, definitivamente no me preocupo, con tu madre al mando el país será muy poderoso”

Otra seguidora comentó en la fotografía de la hijastra de Kamala Harris que sus vellos en la axila eran completamente naturales: “Siguiendo el curso del cuerpo, las mujeres y los hombres deben de entender que todo el cuerpo con cabello es aceptable, es hora de empezar con la amabilidad y dejar el odio”.

Sin embargo la actitud de muchos seguidores seguía siendo un poco despectiva al respecto, en donde, a pesar de no ser una decisión que a ellos debería de importarles, seguían atacando a la hijastra de Kamala Harris por que la joven de 21 años no se depilaba la axila.

“Y esta es una mujer?”, “Que asco”, “Tienes un poco de axilas en tu vello”, “Y estás es la nueva cara de América”, “El comunismo no es cool”, “Diablos, esta chica tiene mucho vello en la axila”

