A través de redes sociales, las imágenes se viralizaron ya que son pocas las ocasiones que ambas jóvenes son retratadas en un plano más ‘casual’, debido a que Malia y Sasha han decidido mantener su privacidad. Por ello, las jóvenes no cuentan con redes sociales disponibles al público y sus padres deciden respetar su decisión, posteando las mínimas imágenes con sus hijas.

En las últimas imágenes, se observa a Malia Obama muy bien acompañada por quien parece ser su nuevo novio. La joven, fue capturada siendo abrazada por un hombre con quien no se le había visto antes, mientras esperaban entrar a un popular club nocturno de Los Ángeles; las imágenes se viralizaron en redes sociales, ya que la última vez se le relacionó sentimentalmente con Roy Farquharson. Archivado como: Hijas Obama fiesta

Malia, de 23 años, no solo sorprendió a los internautas siendo abrazada con un joven de nombre Tyler, sino que también que estaba en compañía de su hermana menor, Sasha, de 20 años. Ambas jóvenes, parecían bastante alegres de poder pasar su tiempo en compañía de sus amigos más cercanos y así lo dejaron ver a los paparazzi, quienes esperaban en la zona.

Hijas Obama fiesta: Hasta la madrugada

De acuerdo con los medios de comunicación locales, Malia y Sasha se encargaron de disfrutar de la tarde/noche en los mejores centros nocturnos de la ciudad y no les importó la hora para llegar a su nuevo hogar. Las hermanas, se aseguraron de empezar la fiesta desde la tarde y seguir hasta buena entrada de la madrugada, debido a la grata compañía que tenían.

Las jóvenes, aunque iban juntas no fueron fotografiadas pasando el rato sino que cada quien se encontraba disfrutando del rato con sus respectivas compañías. Hasta el momento, no se conoce si Sasha Obama se encuentra saliendo con el joven que aparece en las imágenes, al contrario de su hermana, Malia, quien no le importó la presencia de los paparazzi para salir en compañía del hombre, quien supuestamente se llama Tyler.