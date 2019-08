Hijas del Buki ‘humillan’ a su propia madre al aparecer en minifalda (4 FOTOS)

View this post on Instagram

La noche de ayer en @TheGarden fue simplemente mágica.💥Estoy tan orgullosa de ustedes mis amores , soy testigo de su esfuerzo, compromiso, dedicación y ganas todos los días.👭Verlas ayer en uno de los escenarios más grandes del mundo 🌍 ante un imponente sold out estremeció todo mi ser! Persigan siempre sus sueños, sus metas, sus objetivos y sepan siempre, SIEMPRE que cuentan conmigo! . . So much in my heart! So much to say that I don’t even know where to begin! Last night will forever live in my heart❤️❤️ . Growing up here , having so many childhood memories here, never in my wildest dreams did I ever imagine that the day would come where I would see my own two kids perform so gracefully @thegarden One of the most legendary venues in the 🌍! I am beyond proud of both of you @alisonsolis_ & @marlarachelsoliss !!! You guys were amazing 💥💥💥 You rock 🤘🏻 #mycity #NewYork #thebigapple #madisonsquaregarden #gratefulheart #proudmom #graciasportantocariño #dondeestaramiorimavera #meganolaemocion #lagrimasdefelicidadyorgullo #[email protected]