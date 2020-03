La hija del fallecido cantante, Valentín Elizalde, comparte historias en su cuenta de Instagram desde el hospital

Preocupa a sus seguidores, pero confiesa que se hizo “un arreglito”

“Todo está bien”, dice Valentina Elizalde en un mensaje

Valentina Elizalde, hija del fallecido cantante Valentín Elizalde, preocupó a sus seguidores que vieron las historias que compartió en su cuenta de Instagram, ya que se encontraba en el hospital.

Aunque varios pensaron lo peor, la verdad es que la hija de Valentín Elizalde confesó que se había hecho “un arreglito”.

“Gracias a Dios pude agarrar mi celular para avisar que todo está bien. Yo si puedo hacerlo. No me imagino la angustia de las mamás de todas las niñas que ya no volvieron, estamos con ustedes”.

Valentina Elizalde concluye: “Espero que todas las niñas estén a salvo. #niunamenos”.

En las publicaciones que compartió la hija de Valentín Elizalde, algunos seguidores le desearon una pronta recuperación, contestándoles con sinceras palabras de agradecimiento:

“Gracias a todos por preocuparse, estoy bien”, escribió Valentina Elizalde, además de etiquetar al doctor Culichi y expresarle que es el mejor y que está ansiosa por ver sus resultados.

¿Vamos a dar una vuelta?

Valentina Elizalde, quien lanzó su sencillo “Vuelve cariñito” junto a Mario Delgado Jr, compartió una fotografía en la que está recargada en una camioneta blanca. La hija de Valentín Elizalde luce una blusa blanca y jeans azules, además de un pañuelo rojo que cubre su cabello.

La cantante les pregunta a sus admiradores. “¿Vamos a dar una vuelta?”, por lo que las respuestas no se hicieron esperar: “Vale milos”, “Que hermosa”, “Que chola tan más preciosa tengo yo”, “Tan hermosa”, “Diosa”, “Que linda”, “Fuga”, “Vamos hermosa”, “Estás divina”, “Una chola así si dejo que me robe todos los días”, “Nos dejó sin aliento tu belleza”.

Por su parte, un usuario le recordó a su famoso padre, Valentín Elizalde. “Tu padre es el rey del corrido, RIP”.

Una admiradora no se quiso guardar nada y le dedicó varios halagos: “Por Dios, que preciosa eres”, “Me encantas Valentina”, “Estás preciosa”, mientras que alguien más aprovechó la oportunidad para decirle que sus ojos “están hermosos”.

Cuando parecía que serían todos los comentarios que recibiría la hija de Valentín Elizalde, éstos siguieron llegando:

“Vamos… saliste espectacular… disculpa, ¿quién te toma las fotos?”, “Eres muy hermosa, te amo Vale”, “Te extraño mucho”, “Te amo mucho”, “Las vueltas que quieras”, “Mi amor platónico”, “Te miras bien bebecita en rojo, Vale”, “Eres tan preciosa”.

Algunas usuarias le hicieron notar el parecido que tiene con su papá: “Te pareces a tu papá”, “Igaulita a tu papi”, mientras que alguien más quiso jugarle una broma: “Mejor toca la de chile onmain, jaja, @gunsnroses NTC, es broma, está padre tu outfit”.

Con casi 65 mil seguidores, Valentina Elizalde apenas ha realizado 92 publicaciones en su cuenta de Instagram. La joven sigue a poco más de 6 mil usuarios.

En una imagen que publicó el 1 de diciembre de 2019, comparte cuando debutó con “el pie derecho” en el palenque de Culiacán, Sinaloa. “El Potro de Sinaloa” le dio la “patadita de la suerte”.