La hija de Rosie Rivera sube reveladora fotografía a sus redes sociales

Kassey Rivera es duramente criticada por esta imagen

Hasta Chiquis Rivera sale embarrada

Luego de que la hija de la empresaria Rosie Rivera, Kassey Rivera, subiera reveladora foto a sus redes sociales, recibió fuertes críticas de parte de usuarios, pero con lo que nadie contaba, es que hasta su tía, la cantante Chiquis Rivera saliera embarrada.

Fue en su cuenta de Instagram, donde tiene más de 135 mil seguidores, que Kassey Rivera, hija de Rosie Rivera, sorprendió con la imagen que decidió mostrar.

Con apenas 17 años de edad, la joven lució un outfit compuesto por una blusa sin mangas y un short blanco cortito. Resalta su belleza natural, la cual cautivó a más de 6 mil seguidores, entre ellos, la cantante Chiquis Rivera, la señora Rosa Rivera y su mamá, la empresaria Rosie Rivera.

“Despreocupada”, fue lo que escribió la hija de Rosie Rivera sin imaginar las reacciones que provocaría.

“Al rato se pondrá nalg… como su tía Chiquis y su mamá por que no tiene”, expresó una internauta, a lo que Kassey Rivera respondió: “¿Y qué tiene?”.

De inmediato, admiradores de la joven salieron en su defensa: “Te apuesto que la @kassey_rivera tiene más cadera que tú y está más bonita que tú. La que puede, puede, y la que no, critica”, “Anda, por perra vieja cocha”.

Una usuaria no se anduvo por las ramas y así se expresó, defendiendo a Kassey Rivera de las críticas: “¿Y tú no te pondrás nada porque de mam… no sales? La Chiquis y la Rosie son bonitas y rete buena gente. Que usted sea envidiosa es otro problema”.

Esta misma persona lanzó un contundente mensaje: “Te dedicas a hablar mal de la gente que usas otra cuenta y bien falsa. Madure y no le hable así a una niña de 17 años”.

Pero esto apenas sería el inicio de todo el revuelo que causó la hija de Rosie Rivera por la imagen que salió donde hasta Chiquis Rivera salió embarrada.