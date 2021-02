Cabe recordar que el artista fue arrestado y llevado al Reclusorio Sur hace algunos días, luego de que su ex esposa lo denunciara el pasado mes de diciembre por el delito de violación de menores de edad.

“Gracias por todo el apoyo y mensajes sobre el tema de mi papá, pido prudencia y respeto sobre el tema, es un tema delicado. Me costó mucho hablar de esto y aún estoy en el proceso de recuperarme emocionalmente. #nomoresexualabussing #noestassola #notequedescallada”, escribió la joven en sus historias de Instagram.

REACCIONES DE LOS SEGUIDORES

La publicación en Instagram cuenta con casi 30 comentarios de los usuarios que defienden a Valentina por el trauma ocasionado por su propio padre, Ricardo Crespo.

“Así ó más claro yo les creí a ellas en el momento qué la Madre puso la denuncia calladamente y no se fue a acusarlo por las redes sociales.. Qué Niña tan valiente el hablar lo dice todo .. Una lluvia de Bendiciones para ella por qué el trauma lo va a tener qué aprender a vivir con él y siempre se recordará en el mundo qué su Padre la daño..”, dijo una seguidora.

Aunque hubo quienes defienden a Crespo: “Calma, calma, no nos consta que La Niña escribió eso.. cuando se compruebe la culpabilidad del hombre, entonces si déjense ir como hilo de media”.

Otros mencionan que la mamá debió hablar en las redes. “No se supone que no tiene que poner nada en las redes sociales tiene 14 años ¿O sea donde está la mamá ?, ¿Los abogados ?, alguien que me explique ¿ si es correcto o no hacer lo que hizo La Niña ?”, comentaron.

“Bueno ya la misma niña lo está confirmando. Que fuerte”, “¿Por qué siempre en lugar de creerles a ellos, no le creen a ella? Qué más da, de ningún lado conocemos las circunstancias”, “Bueno la señora lo hizo en privado y sin hacer las cosas en las redes y por lo que veo no era por tener problemas de custodia”, fueron algunos de los comentarios.

Archivado como Hija Ricardo Crespo mensaje