Hija de Pepe Aguilar: Lejos de la dinastía musical familiar

La joven en sí no ha declarado su opinión sobre la música, de hecho, en el 2013 subió a cantar con su papá demostrando su talento, pero desde entonces no ha incursionado más en la carrera musical, dejando a varios preguntándose el por qué no se dedicó a lo mismo que su talentosa familia.

Hace poco su hermana Ángela Aguilar fue la encargada de hablar sobre el tema con la prensa, la cantante dijo a los medios que: “Aneliz no canta, bueno canta, canta bonito, pero no le gusta cantar, así que ella no va estar haciendo eso”, dejando claro que es una carrera por la que no desea incursionar por el momento. Archivado como: Hija Pepe Aguilar bikini.