Romina, hija de Niurka Marcos revela que no le dan trabajo porque no es “flaca”

La jovencita dijo que ya estaba “harta” de las dietas y que dejó de ir a sus consultas

Recibe el apoyo de sus seguidoras quienes le dan algunos consejos para sentirse bien

Destrozada, Romina, hija de Niurka Marcos revela a través de un video en Instagram que no le dan trabajo porque no es “flaca”.

La jovencita dijo que ya estaba “harta” de las dietas y que dejó de ir a sus consultas porque ya no quiere que le digan qué comer, además confesó que al principio de la cuarentena subió como cuatro kilos.

Por esta situación subió a 59 kilos y luego se sometió a otra dieta para quedar en 56 kilos, luego la dejó y volvió a subir los 59 que tenía en un principio.

Tras un espacio, dijo que se siente que está en un momento muy presionada, con lágrimas en los ojos dijo que no se está enfocando en su salud.

“Siento que desde que bajé de peso estoy muy preocupada por llegar a una meta, y cuando estuve más flaca con 53 kilos, a la gente no le gustaba, y a mí me gustaba cómo me veía, subí de peso, me siento super bien, pero dentro de mí, siento que tengo que bajar, porque para ser actriz todavía no estoy lo suficientemente flaca”, dijo la artista.

Y luego se sinceró: “Pero fue bien dificil amigos, porque estoy en un punto en el que neta no sé qué hacer, independientemente si estoy flaca, lo importante es estar sana”.

Agregó la hija de Niurka por la falta de trabajo: “A veces me pongo a pensar, pero era más feliz cuando estaba gordita, qué chistoso, uno pensaría que baja de peso y guau, se le solucionan muchas cosas en la vida, al contrario, siento muchas presiones por encajar, por lo que me dicen la gente, por llenar las expectativas de los otros”.

Y remató: “Cuando era gordita no me preocupaba tanto por mi físico, es muy difícil, de repente me siento con la presión de dar el perfil, me veo el espejo y me gusta bastante lo que veo, pero a veces siento mucha presión porque pienso que todavía mi cuerpo es lo que están buscando en mi carrera, en la actuación, comerciales”.

Para ver el video haz click aquí.