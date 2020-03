Romi Marcos deleita a sus seguidores con una serie de sensuales fotografías

La hija de Niurka ha bajado más de 11 kilos gracias a la dieta keto o ceto

“Un club sándwich y una piña colada por favor”, dice en esta publicación

En plena cuarentena, Romi Marcos, la hija de la bailarina y actriz cubana Niurka, se descara e impacta con su cuerpazo en bikini desde el jardín de su casa. Esta serie de sensuales fotografías está disponible en su cuenta de Instagram y hasta el momento tiene cerca de 50 mil likes.

Cabe destacar que el espectacular cuerpo de la hija de Niurka es gracias a la dieta keto o ceto, además de que practica ejercicio y ballet. En poco más de 6 meses, ha bajado más de 11 kilos.

Romi Marcos, de 24 años de edad, contó en un video que está disponible en su canal de YouTube, y que tiene casi 500 mil suscriptores, que esto que está realizando cuenta con el apoyo de una nutrióloga, psicólogo y fisioterapeuta en una clínica particular.

En su publicación de Instagram, la bella joven escribe: “Un club sándwich y una piña colada por favor”, lo que provocó muchas reacciones de parte de sus seguidores, quienes no dudaron en felicitarla por su dedicación y esfuerzo.

“Te sigo desde hace como 4 años y neta que chin…!!!”, “Revivió la Romi de antes”, “Guapísima Romi!!! Mis respetos y admiración para todo el crecimiento que has tenido. Me encanta tu estilo“, “Tú me has enseñado a amar mi cuerpo”.

No faltó quien encontrara parecido entre Niurka y Romi Marcos: “Te pareces mucho a tu mamá cuando hacía el personaje de Caricia con el cabello rojo”, “Así si te pareces a tu mamá”, “Pensé que eras mamá Niu”.

No pudieron faltar los halagos para la hija de Niurka: “Cuerpower”, “¿Dónde le doy Me enamora?”, “Eres arte, Romi”, “Que cuerpazo, Romi, eres mi inspiración de verdad”, “Súper preciosa”, “La más hermosa siempre”, “Caray, cuánta perfección”.

Por su parte, una usuaria notó un detalle y no se quiso quedar con las ganas de preguntárselo a la hija de Niurka: “Esa foto no es reciente, ¿verdad?, yo te veo muchísimo más delgada”.

Los comentarios subidos de tono también fueron una constante: “Mamasota”, “Estás bien chida”, “Para mí lo mismo, por favor”, “No mam… estás hecha una diosa”, “Pin… diosa”.

Las felicitaciones no pararon de llegar para Romi Marcos, quien tiene más de 323 mil seguidores en Instagram, donde apenas ha realizado 49 publicaciones:

“¡No inventes! Ver tu proceso desde que te sigo me da tanto ánimo!!! Te ves hermosa”, “Wow!!! Te ves súper bien. Hay que admitir que la FUERZA DE VOLUNTAD hace grandes cambios!!! Te ves guapísima”, “Que orgullo, te ves bien bonita, siendo tú segura y brillando”, “Ejemplo a seguir tu cuerpo, neta”, “Felicidades, has bajado de peso y te ves muy bien!!! Eres una gran actriz, sigue así, nos inspiras a muchas”.

No pudo faltar quien mencionara a Niurka, pero no de la mejor manera: “No digo algo peor por educación: Yo conocí a su mamá en Mérida en un baile cubano, era un show corriente, hasta en su forma de hablar, aunque sea cubana”.

Archivado como: Niurka hija Romi Marcos bikini