Sofía Telch, hija de Ninel Conde y Ari Telch, sorprende a sus seguidores al publicar una fotografía de ella presumiendo su nuevo cambio de look, mismo que sus seguidores argumentaron que la hacía parecer a su mamá, la cantante Ninel Conde.

Después de que la joven de 23 años, Sofia Telch, confesara los problemas de inseguridad que tenía desde pequeña porque muchos argumentaban que no había heredado la belleza de sus padres.

El día de hoy, la hija de la cantante Ninel Conde y el actor mexicano Ari Telch, sorprendió a sus seguidores al aparecer con un cambio de look completamente radical, mismo que provocó que muchos usuarios argumentaran ahora sí el gran parecido que hija y madre poseían.

Fue mediante la cuenta oficial de Instagram de Sofía Telch en donde la joven publicaba una selfie con el cabello más aclarado y con las puntas completamente rubias.

Un cambio sin duda significativo, debido a que la hija de Ninel Conde y Ari siempre se caracterizaba por su cabellera castaña y larga, sin embargo el día de hoy decidió decirle adiós a su estilo normal.

En la fotografía, Sofia también aparecía con un maquillaje más cargado, en tonos cobrizos que hacían resaltar sus ojos color café, mismo que no era muy usual ver en la joven de 23 años, quien siempre se destacaba por lucir un maquillaje más natural o simplemente aparecer sin una gota de él.

La publicación, que ya cuenta con más de 3 mil me gusta a solo varios días de haber sido publicada, trae como leyenda el siguiente mensaje, en donde la misma Sofía argumentaba que era un maquillaje un poco más cargado por el efecto que traía la foto:

“Buenos día, no he subido una foto con maquillaje. Tiene un efecto entonces se ve cargado pero me gustó. ¿Cómo va su viernes? ¡Ya casi es Navidad!”

Rápidamente la publicación se comenzó a llenar de diversos comentarios, entre ellos los de su mamá Ninel Conde. Puedes ver la fotografía de la también hija de Ari Telch aquí.