Hija de Mayeli Alonso y Lupillo Rivera pide que ya no lastimen a su mamá

Lupita Karisma Rivera manda un fuerte mensaje a través de sus historias de Instagram

Ayana y Baby Rivera, también hijas de Lupillo, no tardaron en responderle

Y el conflicto familiar parece que no va a terminar. Después de que se diera a conocer que Lupillo Rivera destapara una supuesta infidelidad de parte de su exesposa, Mayeli Alonso, en un juicio legal y los constantes ataques que ha recibido la empresaria, la hija de ambos, Lupita Karisma Rivera, pide que ya no lastimen a su mamá.

A través de la cuenta de Instagram de Chamonic, se puede observar un texto que escribió la hija de Mayeli Alonso en sus historias de Instagram dirigido a sus hermanas mayores, Ayana y Baby Rivera, quienes también respondieron a través de sus historias de Instagram.

Lupita Karisma Rivera escribió: “Necesito que dejes de involucrarte en los problemas de mis padres. No tienes absolutamente ningún derecho de hablar sobre mi madre (Mayeli Alonso) de ninguna manera, ¿qué obtienes de esto? Me gustaría que respetaras a mi madre como yo he respetado a la tuya (María Gorola)”.

La joven, quien se lanzará como cantante, sigue con su mensaje y hace una pregunta directa:

“¿Has visto el dolor causado entre todo el drama de la familia Rivera durante los últimos años y definitivamente no quiero eso para mi generación presente y futura? Prefiero que la gente nos conozca a nosotros por nuestros talentos que por noticias falsas o drama, esto se ve muy mal en su nombre, como madre y adulta, así que por favor mantengamos la boca cerrada, porque ambos tenemos un hermano pequeño que puede ser emocionalmente destruido”.

Por último, Lupita Karisma Rivera dijo lo siguiente: “Entonces, en nombre de mí y de nuestro hermano, el bienestar de todos, por favor, deténgase”.

Y después de este fuerte mensaje, Ayana Rivera, a través de sus historias de Instagram, dio su versión de los hechos: “Bueno, Guada, Desearía que defendieras a nuestro padre. Si no fuera por él, nadie conocería a tu mamá ni a mi mamá… Recuerda eso!!! La próxima vez que quieras dirigir algo a mí o a tus otras hermanas, puedes mandarnos mensaje directo. Tenemos bloqueada a tu madre (Mayeli Alonso) hace muchos años, nunca a ti”.

Y cuando parecía que sería todo lo que escribiría Ayana Rivera, no fue así, ya que la hija de Lupillo Rivera posteó: “Y yo nunca voy a discutir contigo. Te lo estoy diciendo pública y directamente. Nadie conocería nunca a tu madre o a mi madre si no fuera por nuestro padre”.

“Mi post no fue del todo malo. Relájate. Solo fue la verdad. Papá, estoy feliz y bendecida. Tú nunca mencionaste nada, así como la verdad actual de lo que pasó entre ti y Mayeli. Entiendo que desde que fuiste citado, las preguntas que te hicieron tú las contestaste con la verdad bajo juramento”.

Por último, Ayana Rivera sigue refiriéndose a su papá, Lupillo Rivera: “Eres un hombre asombroso. Viví contigo dos años y nunca hablaste mal de Mayeli. Te vi en la peor depresión y sostuviste tu cabeza en alto por Lupita y L’Rey. Papá, lo hiciste grandioso y serás grandioso”.